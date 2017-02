Salvarea clădirilor istorice din Constanţa. Statul dă bani pentru restaurarea imobilelor vechi

Salvarea clădirilor istorice din Constanța. Statul dă bani pentru restaurarea imobilelor vechi

Zeci de bijuterii arhitecturale zac de ani de zile în mizerie, în bătrâna Constanța. Unele au devenit ruine, între timp, altele au fost conservate și sunt scoase la vânzare, pentru proprietari cu dare de mână, care vor să le redea frumusețea de odinioară.În prezent, multe din imobilele vechi din Constanța, unele chiar declarate monument istoric, sunt pe piața imobiliară. Prețurile se adresează însă unei categorii destul de restrânse de investitori, care, pe lângă suma de cumpărare, vor trebui să poată susține și cheltuielile de reabilitare și restaurare. Numai în portofoliul Artmark Historical Estate sunt, la ora actuală, șapte astfel de bjiuterii tomitane. Este vorba despre Palatul Șuțu, Vila Zottu, Hotel Intim, Grand Hotel, Casa Laskaridis, blocul Cerchez și Blocul comunității evreiești. Prețurile pornesc de la 250.000 de euro și pot ajunge și la 1,5 milioane de euro.Bijuterii tomitane de milioane de euroPalatul Șuțu, aflat în conservare în prezent, și construit pe taluzul mării, în stil maur, de arhitectul Grigore Cerchez, are un preț de pornire de 1.100.000 de euro. Vila Zottu, situată pe faleza Cazinoului și care a fost sediul Clubului Aristocratic din Constanța, a fost restaurată și poate fi cumpărată cu 800.000 de euro. Hotelul Intim sau D’Angleterre sau Regina, cum s-a numit de-a lungul timpului, are un preț de pornire de 1.500.000 de euro. Construit în anii 1880, strălucitorul și elegantul imobil, găzduia, la acea vreme, baluri caritabile și banchete oficiale. La rândul său, Grand Hotel, primul hotel modern din oraș, în stil Art Deco, se vinde cu cel puțin 950.000 de euro. Casa Laskaridis, omonimă cu una dintre cele mai importante familii grecești ce au contribuit la evoluția culturală și economică a orașului port, este scoasă la vânzare cu prețul de pornire de 775.000 de euro. Blocul arhitectului Cerchez, o construcție realizată în stil eclectic în care elementele arhitecturale tip maur sunt îmbinate unui stil general funcțional, de tip englezesc, are un preț de pornire de 250.000 de euro, în timp ce Blocul interbelic al comunității evreiești, în prezent renovat, considerat clădire simbol al Constanței, are un preț de 850.000 de euro.Cine poate primi finanțareToate aceste clădiri ar putea fi restaurate și repuse în circuitul turistic și cultural, cu ajutorul fondurilor nerambursabile puse la bătaie de statul român în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”. Astfel, un investitor care aplică pentru finanțare ar putea primi până la 1,5 milioane de euro, 92 la sută din valoarea proiectului fiind nerambursabilă. Solicitările trebuie depuse până la data de 31 mai 2017. Pot depune astfel cereri asociații de afaceri, asociații de IMM-uri, asociații de instituții culturale din regiune Bazinului Mării Negre (România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia), în parte-neriat de minimum trei, maximum șase. Mai mult decât atât, Artmark Historical Estate, prin partenerii săi, oferă consultanță pentru întocmirea proiectelor și obținerea finanțărilor.„Cu un bogat patrimoniu imobiliar istoric ce așteaptă să fie valorificat, Constanța este prima pe lista celor mai favorizate localități care ar putea beneficia de această oportunitate. La kilometrul zero al Constanței, în centrul istoric din zona peninsulară, se regăsesc o seamă de vile și palate istorice, adevărate bijuterii arhitecturale, care ar putea face obiectul reabilității, acolo unde este cazul și al reintroducerii în circuitul cultural-artistic”, explică reprezentanții Artmark Historical Estate.