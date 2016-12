Salonul Auto de la Paris / PRIMELE IMAGINI CU DACIA CU FACELIFT

Ştire online publicată Joi, 29 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La Salonul Auto de la Paris unii constructori de automobile au început deja să-și prezinte modelele. Oficialii Dacia au prezentat astăzi în capitala Franței noile îmbunătățiri ale modelelor Sandero, Sandero Stepway, Logan și Logan MCV, scrie europafm.roDacia își surprinde clienții cu o restilizare ce mizează în egală măsură pe design, confort și tehnologie.De asemenea, a fost prezentat și modelul Duster cu cutie automată – care se va vinde anul viitor și în România.Astfel, Salonul Auto de la Paris este ocazia perfectă pentru a prezenta publicului larg evoluțiile a două modele și două derivate ale acestora. Conform Automobile Dacia vehiculele „ devin de acum mai atrăgătoare, păstrând atributul care le-a atras preferințele clienților de pretutindeni, și anume cel mai bun raport preț / prestații. În plus, ediția din această toamnă a Salonului Auto de la Paris va însemna pentru Dacia o oportunitate de a sărbători alături de clienții mărcii un nou an record în termen de vânzări.”Pe de altă parte, specialiștii remarcă mai puțini bolizi de lux prezenți la ediția din acest an a Salonului Auto de la Paris și mai multe modele ecologice.Conferința de presă Dacia de la Paris a fost susținută de Jean-Christophe Kugler, Director de Operatiuni pentru Europa si membru in Comitetul Executiv al Grupului Renault.Oficialul a vorbit despre evoluțiile modelelo Sandero, Sandero Stepway, Logan și Logan MCV.sursa imagini: www.capital.ro