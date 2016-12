Salon pentru ţinerea sub observaţie a copiilor, la Urgenţa Pediatrie

Salon pentru ținerea sub observație a copiilor, la Urgența Pediatrie

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța intenționează să înființeze un salon în cadrul Urgenței Pediatrie, a anunțat dr. Rodica Tudoran, medic-șef Unitatea de Primiri Urgențe. „Se are în vedere înființarea unui staționar (n.r. serviciu într-un spital, unde sunt internați bolnavii, pentru un scurt timp, pentru stabilirea diagnosticului și pentru tratament) pentru ținerea sub observație a copiilor care ajung la spital cu febră sau deshidratare și care fie nu necesită internare, fie părinții refuză internarea”, a afirmat medicul. Salonul va fi funcțional, cel mai probabil, în octombrie sau noiembrie. În acest mod, micuții vor fi ținuți sub observație, pentru o scurtă perioadă de timp, chiar în Urgență. Salonul respectiv va avea opt sau zece paturi, inclusiv pătuțuri pentru minorii cu vârste sub șase ani. Totodată, există și intenția de a renova întreaga Urgență Pediatrie, având în vedere că aici ajung minorii din întreg județul care au nevoie de asistență medicală de urgență.