Salarizarea din România, "dezechilibrată și distorsionată"

La acest moment, sistemul de salarizare din zona publică, din România este dezechilibrată și distorsionată din cauza majorărilor salariale arbitrare și haotice care s-au făcut doar în anumite sectoare în ultimii ani, susține ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Dragoș Pîslaru.„Constrângerea bugetară pe care am avut-o, nu ne-a permis să facem toate lucrurile pe care ar trebui să le facă o lege a salarizării unitare. Totuși, am propus, pentru prima dată, o lege aplicabilă din punct de vedere financiar. În plus, acum avem date despre salariații din 92% dintre instituțiile publice și avem o bază de date care se actualizează cu sprijinul ANAF, lunar”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.