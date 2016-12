Salarii de zece ori mai mari pentru medicii români în străinătate

Începând cu 1 august 2010, se taie câte un sfert din salariile tuturor bugetarilor. Măsura este valabilă inclusiv pentru tot personalul sanitar. Asistentele medicale, infirmierele, medicii, cu toții vor lua în luna septembrie salariile diminuate cu 25 de procente. Asta dacă vor scăpa de disponibilizare. În aceste condiții, nu este de mirare că ne pleacă toți specialiștii. După ce statul a cheltuit sume importante cu școlarizarea și specializarea lor, personalul medical alege să îngrijească pacienții de pe alte meleaguri, unde munca lor este plătită la adevărata valoare. Unde își pot permite să trăiască decent, să-și crească copiii, să-și construiască un cămin și, mai ales, unde își pot face meseria cu drag. Ministerul Sănătății din Malta a lansat o ofertă de angajare pentru 220 de asistenți medicali. Salariile promise sunt între 13.809 și 18.114 euro pe an. O clinică din Cipru caută patru asistente medicale generaliste și moașe. Se cer calificare în domeniu, experiență de doi ani și noțiuni de bază în limbile engleză și greacă. Se oferă o retribuție lunară de 982-1.000 de euro și al treisprezecelea salariu. Asta în timp ce o moașă de la Spitalul Județean Constanța câștigă, în prezent, 1.300 de lei. Un medic specialist radiolog câștigă, în Danemarca, un salariu brut lunar de 9.000 de euro. I se oferă ajutor la mutarea în Danemarca, chiar și pentru familie, curs gratuit de limba daneză, înainte de angajare, asigurare pentru pensie, posibilități de educație permanentă și perspective de promovare. În Constanța, medicii radiologi nu ajung nici la un salariu de 900 de euro, adică de zece ori mai mic. 18.000 de euro pe an pentru un farmacist în Malta Nici farmaciștii nu o duc mai bine în România. Și-au tocit coatele pe băncile școlilor și acum câștigă cât un muncitor necalificat. Ministerul Sănătății din Malta angajează 20 de farmaciști, oferindu-le până la 18.000 de euro pe an, adică peste 1.400 de euro pe lună. Tot în Cipru, Olympic Napa Policlinic solicită patru sore medicale. Nu trebuie decât diplomă în domeniu, experiență de minimum doi ani și câteva noțiuni de limba engleză sau germană. Primesc și al treisprezecelea salariu și se asigură cazare cu o deducere de 10% din salariu. În Suedia, un medic chirurg român poate câștiga până la 6.000 de euro lunar brut. Clinica îi oferă cursuri de limba suedeză, ajutor privind călătoria pentru interviu și îi asigură participarea la congrese de două ori pe an. Asta în timp ce, la Constanța, un medic chirurg lua, până la reducerile din luna august, în jur de 3.500 de lei pe lună. Așadar, pe lângă faptul că muncesc pe bani adevărați, medicii și asisten-tele românce trăiesc în orașe civilizate, lucrează în spitale dotate cu tot ce le trebuie, nu sunt obligați să facă economie la mănuși chirurgicale și nici să-și trateze pacienții cu algocalmin și vitamine, și acelea cumpărate de bolnavi.