Salarii de peste 10.000 de euro pentru medicii români care vor să muncească în străinătate

Agenția Județeană pentru ocu-parea Forței de Muncă din Constanța propune, zilele acestea, prin portalul de mobilitate Eures, 515 locuri de muncă în străinătate. Nouă țări din Europa caută muncitori români. Este vorba despre lucrători în agricultură, asistente și medici, ingineri, bucătari, instalatori și mecanici.Alături de Germania, Marea Britanie și Danemarca, țări care racolează din ce în ce mai mulți români, din diferite domenii de activitate, a intrat și Franța, cu posturi de medici și asistente medicale. Oferta include 135 de locuri pentru lucrători în agricultură, culegători de căpșuni și culegători de mazăre, în Danemarca. Plata muncii este în funcție de cantitatea recoltată, la kilogram, și în acest sens lucrătorii trebuie să fie motivați. Pentru căpșuni, se plătește echivalentul în coroane daneze a aproximativ 1 euro brut pe kilogram. Pentru mazăre, salariul este în jur de 0,6 euro net pe kilogram, la care se mai adaugă 12,5 la sută bani de concediu. Impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu, conform legislației daneze.În Franța, o companie propune 44 de posturi de medic anestezist, medic endocrinolog - diabetologist, terapeut ocupațional, medic geriatrie, ginecolog obstretician, kinetoterapeut, oftalmolog, ortofonist, dar și posturi de sudor și strungar. Pentru medicii anesteziști, se oferă salarii de până la 12.000 de euro, în funcție de experiență, și sprijin pentru locuință, timp de o lună de zile, pentru medicii generaliști între 7.000 și 10.000 de euro pe lună, în funcție de profil, în timp ce medicii oftalmologi sau me-dicii de urgență primesc 5.000, respectiv 6.000 de euro brut pe lună. Strungarii și sudorii, la rândul lor, vor avea salarii de 1.500 până la 1.700 de euro brut pe lună, negocia-bil, în funcție de experiență.În Germania, sunt valabile 129 de joburi pentru români. Sunt libere posturi de asistenți medicali, cu salarii de peste 1.600 de euro net pe lună, însoțitor persoane în vârstă, cu salariu nespecificat, mecanici instalatori la instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, elec-tricieni, plătiți de la 10 euro brut pe oră, mecanici construcții metalice, cu salarii de 12 euro pe oră, vopsitori, tâmplari, electricieni, mecanici auto, lucrători în depozit, barmani, bucătari, supraveghetori de noapte, dar și educatoare. Personal medical se caută și în Irlanda, acolo unde un medic oftal-molog sau un medic psihiatru poate fi plătit cu 4.000 de euro brut pe lună, iar o asistentă medicală, cu până la 2.008 euro brut pe lună, în funcție de experiență. Asistentele medicale românce sunt la mare căutare și în Marea Britanie, cu salarii cuprinse între 21.000 și 27.901 de lire sterline brut pe an. Tot pentru Marea Britanie, o compa-nie recrutează analiști financiari (salariu de 25.000 până la 35.000 de lire sterline pe an), administrator baze de date (salariu de 30.000 - 40.000 de lire sterline brut pe an), analist programator (salariu de 25.000 - 35.000 de lire sterline brut pe an) și programator (26.000 - 36.000 de lire sterline brut pe an).Oferta mai cuprinde 20 de posturi de măcelari, pentru care se pot plăti câte 9,87 - 10,03 euro pe oră, iar cei îndemânatici pot ajunge la 12 euro pe oră. De ase-menea, mai sunt disponibile trei posturi de ingineri în Ungaria, pentru care nu se specifică salariile. Persoanele interesate de locurile de muncă în străinătate pot afla mai multe informații pe site-ul www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană din cadrul AJOFM Constanța, telefon 0241/481.553.