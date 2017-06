Să vină turiştii! Litoralul, pregătit pentru minivacanţa de 1 Mai

1

Hai la plaja!

totul e perfect!Organizam NeverSea.HOTIA,tzepele,toxiinfectiile alimentare,bisnitaria,manelele,porumbul fiert,maimutele,clovnii,tzantarii,cakatul de kaine in parc,aglomeratie,marlanie,ciordeala,iata ingredientele pregatite pentru turistii imprudenti care indraznesc sa vina la baie pe taramul lui Mazare.Ca Faga e asa,la misto,pentru fraieri.cum e grindeanul pentru mustacios.Moldovenii mai au timp sa se razgandeasca,la 3-400 euro te poti relaxa CU ADEVARAT intr-un loc muuuult mai ok si civilizat.da daca vrem sa le facem p..a mare la machidoni si vara asta,veniti la japka in Mamaia.