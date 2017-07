"SĂ NU NE MAI FIE FOAME NICIODATĂ" / Povestea emoţionantă a unui copil sărman

"SĂ NU NE MAI FIE FOAME NICIODATĂ" / Povestea emoționantă a unui copil sărman

Ştire online publicată Duminică, 09 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Vrei să-ți arăt ce știu să fac?" te întreabă, cumva jucăuș, dar totodată grav. Cu migală, așa cum știe că se fac lucrurile cu adevărat bune, copilul desenează cu creionul pe o planșă de desen. Apasă contururi, se întoarce pe câte o linie, suflă ușor peste planșă, până ce apare locul lui magic, secretul pe care ți-l pune în mâini și așteaptă de la tine, omul mare de alături, să îi dai viață.Pentru multe familii din România, costurile pentru educația unui copil reprezintă o povară și, din acest motiv, de multe ori părinții sunt nevoiți să nu își trimită copiii la grădiniță sau la școală.Ionuț are 7 ani și e primul din familie care va merge la școală, împreună cu toți ceilalți copii de vârsta lui. Mama lui nu a mers niciodată la școală, nu citește și nu scrie. Tatăl lui Ionuț a învățat să citească în cei patru ani de școală din copilărie, iar acum muncește unde e nevoie, fără un venit constant. Fratele lui, Mihai, nu a mers deloc la școală, deși are 10 ani.Ionuț a desenat o livadă plină cu pomi fructiferi."Când mă fac mare, aș vrea să am o livadă plină cu meri și peri, să pot mânca oricând din ele; aș putea să le dau și fratelui meu, și copiilor de pe stradă, să nu ne mai fie foame niciodată, niciunuia dintre noi", explică băiatul, potrivit Romania TV.Îi plac și cireșele, dar țin puțin și nu pot fi păstrate în lădițe, pentru iarnă. Cel mai mult i-au plăcut caisele pe care le-a mâncat vara trecută, ușor parfumate, galbene, din care mama i-a promis că îi va face dulceață și câteva clătite.Ionuț va fi integrat la toamnă în clasa întâi, prin grija asistenților sociali și a educatorilor Salvați Copiii. El urmează acum cursurile grădiniței estivale ale Salvați Copiii, din sectorul 6 din București, pentru a-și însuși deprinderile și cunoștintele necesare integrării educaționale.