"Să ne rugăm la Dumnezeu să aibă milă!". Cât de rezistente mai sunt blocurile comuniste unde s-au spart pereţi

1

obligatii autoritati

Primaria Constantei NU a predat CARTEA TEHN|CA in cel putin 50% din blocurile construite de aceasta si vandute ulterior locatarilor. Zona Constantei este recunoscuta drept zona seismica si ne intrebam mereu ce vom pati in cazul unui cutremur; singuri NU ne putem proteja de autoritati - ce sa mai spunem de protectia fata de locatarii care distrug pereti de rezistenta ai blocurilor? Inspectoratul de stat in constructii se face ca verifica si NU ia masuri nici in cazul unei msesizari directe sau prin actiune in instanta. Sa ne fereasca Dumnezeu de un cutremur ca si cel recent din Italia!.....