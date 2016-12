S-au înfuriat mămicile. Cer Primăriei Constanţa să reabiliteze locurile de joacă din oraş

S-au înfuriat mămicile. Cer Primăriei Constanța să reabiliteze locurile de joacă din oraș

Constanța a rămas în urmă la multe capitole în ultimii ani, deși are pretenții de oraș, metropolă europeană chiar, cu impozite pe măsură. Parcurile sunt din ce în ce mai puține și mai mici, spațiile verzi au intrat și ele la apă, iar locurile de joacă pentru copii zac într-o neglijență totală din partea autorităților locale, cu țărână pe jos, jocuri vechi, distruse și periculoase.În aceste condiții, părinții constănțeni nici nu au unde să își scoată copiii în aer liber. Așa se face că, de câteva zile, mămicile au demarat o amplă acțiune de mobilizare prin care să tragă un semnal de alarmă privind starea locurilor de joacă existente și lipsa acestora în multe cartiere. „Pentru mine e foarte clar că acest oraș nu mai are nicio șansă și cred că e de datoria noastră să luăm măsuri. E vorba de locurile de joacă și degradarea avansată în care se scaldă. Chiar nu merită și copiii noștri suprafețe de joacă din cauciuc? Chiar trebuie să umplem pediatria cu enterocolite de fiecare dată când facem o vizită în parc și ne scăldăm în nisipul în care e-coli și alte mișcătoare sunt la putere? Am trecut prin Mihail Kogălniceanu și aș vrea să îl trimit pe primarîntr-o vizită de lucru (că doar nu bate drumul până la Brașov, Cluj, Deva și alte orașe cu care clar nu putem concura) să vadă că alții, de lângă noi, au reușit să asigure suprafețe cauciucate și zone de fitness în aer liber. Mă simt umilită de către primar, consilieri, prefect și toți cei ce au putere să facă schimbări. Ba chiar sunt plătiți să le facă”, a scris pe Facebook Anca Mateș, o mămică indignată din Constanța.„Ieșitul în stradă este ultima soluție!“Aceasta le propune tuturor mămicilor să trimită autorităților locale toate fotografiile făcute în locurile de joacă din oraș. „Pentru a duce la capăt ceea ce ne-am propus, și anume reabilitarea locurilor de joacă din Constanța (în primul rând înlocuirea nisipului cu suprafețe sau pavaje cauciucate) vă rog să faceți câteva poze locațiilor pe care le aveți în drum și să le trimitem instituțiilor abilitate. Dacă nici așa nu vom fi ascultate, probabil că ieșitul în stradă e ultima soluție”, mai scrie femeia.Iar reacțiile celorlalte mămici nu au întârziat să apară. Unele se plâng de mizerie, altele de nisip, altele de amplasare proastă sau lipsa locurilor de joacă. „Parcul de la CET arată jalnic”, spune o mămică, exemplificând și cu imagini grăitoare. „Eu locuiesc între parcul de la Primărie și un părculeț între blocuri. Ambele sunt horror”, scrie alta. „În Inel II, zona Câmp, este un loc de joacă periculos pentru copiii de orice vârstă. Este «dotat» cu un tobogan cu scară din bare de fier, pe care chiar și un copil de vârstă mai mare poate aluneca, nici măcar nisip nu are, un balansoar amărât și asta este tot. Plus că este amplasat la intersecția a trei străzi și are un gard de 20-30 de cm pe care orice copil peste un an jumătate îl poate sări”, confirmă o altă mămică. Tot ea povestește și despre părculețul din noul cartier Baba Novac, considerat prea mic. „Este atât de prost amplasat și este foarte mic pentru zona în care se află. Este între blocuri, e curent în permanență, fix la Baba Novac. Toate noxele din stradă sunt inhalate de copii. Apoi, două tobogane și 30 de metri pătrați de nisip nu pot fi suficienți pentru un cartier plin de copii”, încheie mămica.Cartiere întregi fără locuri de joacăExistă numeroase voci care spun că în multe cartiere lipsesc locurile de joacă.„În cartierul Compozitorilor nu există niciun loc de joacă. Majoritatea locatarilor este reprezentată de familii tinere, cu unu, doi copii. Nu există niciun spațiu pentru recreere, nicio zonă verde măcar, unde să ne scoatem copiii”, se plânge un alt părinte.Mămicile au făcut și un inventar al locurilor de joacă, astfel încât autoritățile locale să le „identifice” mai ușor și să se apuce de treabă cât mai repede. Așa au ieșit la numărătoare în jur de 24 de spații, multe dintre ele necesitând intervenție imediată.