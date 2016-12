S-a schimbat legea! Bani mai mulţi pentru cei care vor să se pensioneze anticipat

1

Pensie anticipata

Nu credeti in minciunile promulgate. Eu am crezut in 2010 ca Legea (19/2000) prevaleaza Ordinului (340/2001) de aplicare a Legii, adica Normele Metodologice. Din aceasta cauza, pe Decizia de respingere a Pensiei anticipata partiala este scris ca nu am perioada de contributie de 35 ani , in Lege era peste 32 ani si 8 luni conform Anexa 3. Asa ca in Romania Ordinul de Ministru (Sarbu Marian), modifica Legea 19 ratificata de Parlament. Va vina sa credeti? ICCJ prin RIL 4/2011 a restabilit puterea Legii 19/2000 la un an de la suspendarea ei, pentru posteritate adica degeaba. Este adevarat, realitatea e mai cruda si eu am fost "furat" de CJP Constanta de 40.000 roni. Cui sa te plangi? La Luna sau la Stele. Asa va fi si cu prezenta Modificare.