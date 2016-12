S-a schimbat Codul Muncii. Cine mai are dreptul la concediul de odihnă, concediul medical sau concediul fără plată

Legile din țara noastră sunt în continuă schimbare. Ele sunt mereu modificate, pe măsură ce se descoperă unele scăpări anterioare. Codul Muncii este cel care a suferit de data aceasta mai multe modificări. Ele se vor a fi în interesul salariaților, însă unele îi avantajează mai mult pe angajatori.Cele mai multe schimbări făcute în această etapă fac referire la concediul de odihnă, concediul medical și concediul fără plată. Potrivit secre-tarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Vârstnicilor, Codrin Scutaru, concediul medical și alte tipuri de concedii nu vor mai afecta durata concediului de odihnă, ca până în prezent.„Spre exemplu, dacă o persoană avea dreptul la 21 de zile de concediu de odihnă pe an și stă două luni în concediu medical, nu i se vor tăia trei zile de con-cediu de odihnă. Va putea să meargă și în concediul de odihnă pe durata celor 21 de zile. O a doua modificare a Codului Muncii se referă la perioada de report. Până acum, puteai să îți iei concediu de odihnă neefectuat pe parcursul urmă-torului an calendaristic. De acum înainte, îți vei putea lua acest concediu de odihnă în următorul an și jumătate, existând șanse mai mici să îți pierzi zilele libere neefectuate”, explică reprezentantul Ministerului Muncii. Este bine de știut, totuși, că nu puteți lipsi nemotivat sau să vă luați concediu fără plată fără să fiți taxați. „Prevederile Legii nr. 12 din 2015 au stabilit că absențele nemotivate de la muncă și concediile fără plată sunt scăzute din vechimea în muncă. Ex-cepție fac doar concediile fără plată pentru formare profesională”, a explicat Maria Albu, expert în resurse umane la o companie din Constanța.Potrivit Codului Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților, iar acesta nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Salariații au dreptul la un concediu de odihnă de cel puțin 20 de zile lucrătoare, iar acesta se efectuează în fiecare an.„În afară de durata normală, se acordă încă cel puțin trei zile în cazul salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, în cazul nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap, precum și în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani. Efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă doar în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil”, a mai adăugat expertul în resurse umane.În cazul salariaților care, într-un an calendaristic, nu și-au luat concediul de odihnă la care aveau dreptul, angajatorii sunt obligați să le acorde zilele neefectuate într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.Tot Codul Muncii stabilește că săr-bătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.