S-a ieftinit certificatul energetic. Cât costă să-ţi evaluezi termic apartamentul

S-a ieftinit certificatul energetic. Cât costă să-ți evaluezi termic apartamentul

Certificatul energetic pentru locuințe este obligatoriu de la jumătatea anului 2013. Oricine vrea să vândă un apartament sau o casă trebuie să evalueze proprietatea din punct de vedere termic și să prezinte actul cumpărătorului.Certificatul energetic indică, de fapt, clasa energetică în care se încadrează imobilul respectiv. Potrivit legii, o locuință este încadrată într-o anumită clasă energetică - A (pentru cel mai mic consum energetic), B, C sau D - în funcție de criterii precum existența anvelopării, a repartitoarelor de căldură, calitatea și dimensiunea geamurilor, existența temporizatoarelor de curent electric pe scara blocului etc. Vestea bună este că prețurile pentru emiterea unui astfel de certificat au scăzut semnificativ în ultima perioadă. Un raport recent arată că, din 2012 și până în prezent, tarifele certificatelor energetice, pentru aproape toate tipurile de imobile, s-au redus cu 50 la sută.Astfel, dacă un certificat energetic pentru o garsonieră costa, în 2012, 300 de lei, la ora actuală, auditorii energetici percep un onorariu de doar 150 de lei. Și pentru apartamentele cu două camere, tarifele au scăzut considerabil, de la 400 de lei la 180 de lei. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la case și clădiri. Dacă certificatul energetic pentru o casă costa cinci lei pe metru pătrat, în 2012, auditorii energetici au trebuit să se adapteze la puterea de cumpărare a pieței și la concurența din ce în ce mai mare de la an la an, iar în 2015, tariful unui certificat a scăzut sub doi lei pe metru pătrat. De asemenea, și certificatele energetice pentru clădiri costă mult mai puțin în prezent, puțin peste un leu pe metru pătrat, față de 4,5 lei pe metru pătrat, cât costa în 2012.S-au înjumătățit tarifele„Chiar dacă tarifele pe care le percepeam în 2012 erau oricum mult mai mici față de cele percepute în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și față de grila de prețuri recomandată de Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România, piața ne-a obligat să scădem gradual tarifele, iar la ora actuală, prețurile sunt cu peste 50% mai mici față de cele percepute în 2012”, declară Marius Adrian Pănuță, auditor energetic din cadrul Like Consulting.Auditorul energetic atrage atenția asupra faptului că aceste documente au valabilitate zece ani, iar auditorii sunt obligați prin lege să facă inspecția clădirii la fața locului și nu prin telefon.„Proprietarii trebuie să țină cont de faptul că aceste documente sunt foarte importante și sunt valabile zece ani, iar aceștia nu trebuie să accepte ca un auditor energetic să le emită certificatul energetic online sau prin informații despre clădire primite prin telefon. Mulți proprietari sunt încântați de un preț mult sub tariful pieței pe care îl propune un auditor, dar acesta poate fi declarat nul dacă se constată că nu s-a realizat inspecția, iar datele calculate în certificat sunt fictive sau exagerate”, mai adaugă auditorul.Certificatul, obligatoriu și pentru închirierea locuințeiLa încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligația de a transmite certificatul, în original, noului proprietar. De asemenea, la data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligația să depună la organul fiscal competent o copie a certificatului, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului. Certificatul energetic va face parte din cartea tehnică a clădirii. În caz contrar, contractele de vânzare-cumpărare sau închiriere sunt supuse nulității relative.