S-a decis! Iată cât vor plăti constănţenii la căldură, în acest an

3

pretul caldurii - radet

Este an electoral din aceasta cauza Fagadau a decis sa subventioneze caldura ..daca nu era pretul ramanea 430 ron. Toate autoritatile locale sunt slab pregatite ,incompetente .nu stiu ce au de facut ..bajbaie ..orasul arata k dracu ..DLFagadau cine va da dreptul sa le platiti toate utilitatile la acei trantori si bisnitari de tigari ..din complehul HERNRI - COANDA ..acei bani sunt de la noi nu de la primarie ..de ce ? nu-i scoateti la munca ..ptr acel ajutor social ..subventie la caldura ..alimente etc. stau in toate pietele si vand tigari si alte chestii si politia locala tine de sase ..sunt mana in mana ..va vom da in judecata dl primar ..ptr .incompetenta si distribuirea de tot felul de ajutoare fara k primaria sa verifice pe teren din usa in usa ...veti fi incadrat la foarte multe articole din legea penala ....atat dv cat si ceilalti angajati din primarie ..promovati lenea asta ptr k sa aveti o masa de prostime care sa va voteze partidul etc.