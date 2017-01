„S-a cam exagerat cu codul portocaliu la Constanţa”

4

Draga "Mine", Tine-ti toti cainii vagabonzi pe care-i intalnesti in cartierul tau in casa ta! Nu e nimeni obligat sa le suporte latratul si crizele! Tine-i in casa si iesi cu farashul in fiecare dimineata si aduna-le rahatii, ca doar traim in Europa! Recunosc ca am fost pieton zilele astea in Constanta, si desi iubesc cainii, mi-a fost teama sa trec printr-o haita "nervoasa" de vreo 12 caini... Nu mi se pare normal! Repet, ii iubesti asa de mult, ia-i, frate, in casa!