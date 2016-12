Ruşinea ascunsă pe străduţele Peninsulei

Rușinea ascunsă pe străduțele Peninsulei

O plimbare relaxantă pe străduțele pline de istorie ale Peninsulei poate fi modul cel mai plăcut de a petrece o dimineață înnorată de duminică. Însă nu și în Constanța zilelor noastre. Acum promenada nu este decât un prilej de a-i ocărî pe cei care au lăsat-o să devină o ruină, care au ignorat-o ani de zile până când a devenit paria Constanței. Acestea sunt sentimentele pe care le încerci atunci când străbați la pas străduțele înguste ale Peninsulei. Duminică, înainte de prânz, pașii ne-au dus pe Petru Rareș, o stradă ce aduce mai mult a uliță pietruită de la țară. Se află la jumătatea drumului dintre piațeta de la Lupoaică și Piața Ovidiu, întretăindu-se cu strada Traian, care coboară până la statuia lui Ovidiu. Strada Petru Rareș începe la Bulevardul Marinarilor și se înfundă în B-dul Tomis, ce duce în Piața Ovidiu. Nu are mai mult de 200 de metri, dar are gropi și ruine cât pentru kilometri întregi. Asfaltul este distrus, deși aproape că nu există trafic în zonă. Nici nu ar fi indicat pentru șoferi să se aventureze pe micuța alee. În rest, pe strada Petru Rareș pot fi „admirate” câteva clădiri abando-nate și ruinate. Chiar la intersecția cu Bd-ul Marinarilor se află sediul luxos al unei companii. Este o clădire modernă, cu ziduri din metal și sticlă. Exact vizavi sunt două imobile vechi, cu un etaj. Unul dintre ele nu pare locuit, deși are ferestre din PVC și geam termopan. Pereții exteriori sunt în stare avansată de degradare, dar își păstrează alura unei clădiri cu istorie. Singura clădire renovată, a Consiliului Județean Ceva mai jos sunt alte două imobile unde trăiesc mai multe familii. Vizavi de acestea se vede un zid din sinagoga părăsită, iar lipit de el este o clădire a Consiliului Județean Constanța. Aceasta are ferestre noi, este proaspăt renovată și păzită în permanență. Peste strada Traian dezastrul este și mai mare. Un teren viran, plin de bălării și gunoaie, o clădire veche, renovată numai la fațada dinspre Bd-ul Tomis, unde este un bar, o clădire abandonată, ce stă să cadă, și o curte părăsită, cu garduri pline de afișe. Doar acestea pot fi „admirate” de turiști sau de constănțenii ieșiți la o gură de aer. „Te uiți de jur-împrejur și nu vezi nimic. Numai ziduri jupuite, gata să cadă, geamuri sparte și găuri în asfalt. Mai apare câte un sediu nou de firmă, cu sticlă, ce nu are nicio treabă cu zona. Păcat că toți își bat joc de zona asta plină de istorie!”, ne-a spus, indignat, un trecător.