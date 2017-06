RUJEOLA LOVEŞTE DIN NOU! Bebeluş de 10 luni, în stare gravă

RUJEOLA LOVEȘTE DIN NOU! Bebeluș de 10 luni, în stare gravă

Ştire online publicată Joi, 08 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Încă un bebeluș este în stare gravă la spital din cauza rujeolei. Copilul are zece luni și e din Galați. A fost transferat la un spital din Iași la cererea medicilor.Copilul avea febră și insuficiență respiratorie severă când a ajuns la Iași. A fost internat la Terapie Intensivă, iar medicii spun că starea lui este gravă. În acest moment, bebelușul e intubat și ventilat mecanic.Bebelușul nu e vaccinat pentru că nu are încă vârsta, dar a intrat în contact cu un copil mai mare care nu era imunizat și căruia i s-a confirmat ulterior diagnosticul de rujeolă.La rujeolă, vaccinarea se face la un an, însă având în vedere riscurile, medicii de familie au cerut ca imunizarea să se facă mai devreme, scrie știri.tvr.ro.La Iași, doi copii internați în ultimele zile cu rujeolă au o evoluție favorabilă.Până acum, din cauza rujeolei, s-au înregistrat 29 de decese, scrie realitatea.net