RUŞINOS / Cazinoul, umilit în faţa a sute de mii de turişti şi constănţeni | GALERIE FOTO

RUȘINOS / Cazinoul, umilit în fața a sute de mii de turiști și constănțeni | GALERIE FOTO

Cazinoul face parte, în prezent, din obiectivele turistice din municipiul Constanța. Zilnic, sute de persoane își iau casca de la intrare și, cu mare băgare de seamă, pășesc în interiorul celei mai renumite clădiri. Ar trebui să fie o incursiune în istorie, dar, în fapt, nu este decât o aventură periculoasă prin moloz și ziduri dărâmate. Cazinoul nu este acum decât o ruină, iar vizitarea lui este un gest de umilință față de măreția lui de odinioară.Primarul Constanței s-a descotorosit de el, așa cum face zi de zi de ani întregi cu toată zona veche a municipiului. Că Peninsula nu prezintă interes pentru autoritățile locale, mult prea implicate în viața și dezvoltarea stațiunii Mamaia, o știm deja cu toții, așa că renunțarea la Cazino nu a mai fost o surpriză pentru nimeni. Însă nu trebuie să uităm că starea în care se află acum clădirea simbol a orașului este sută la sută vina autorităților locale. Ele au fost cele care l-au oferit pe tavă unor afaceriști no-name care s-au înecat la mal, așa cum au făcut și cu malul portului de la strada Traian, un alt proiect împotmolit. Așa-zișii investitori l-au ținut închis și l-au lăsat să se degradeze, după care l-au dat înapoi municipalității într-o stare mult mai gravă decât era atunci când au pus mâna pe el. Apoi, primarul Mazăre l-a aruncat în curtea Ministerului Turismului, ca să nu cumva să-i încurce socotelile cu cheltuielile "foarte" importante pentru favorita sa, Mamaia. "Nu le e rușine că au o asemenea minune și și-au bătut joc de ea?" "Țin minte că, în anul 2005, am închiriat o sală a Cazinoului pentru serbarea de sfârșit de an a fiului meu la grădiniță. Era superbă clădirea. Într-adevăr, nu i-ar fi stricat câteva reparații, dar în niciun caz nu arăta în halul în care arată acum. Apoi au ținut-o sub lacăt ani la rând și acum, când este distrusă, se poate vizita. Dar ce să vizitezi acolo? Să vezi pereți dărâmați și plini de igrasie, geamuri sparte? Este o umilință foarte mare", ne-a spus Mioara Panait, din Constanța. Impresionați sunt și turiștii care îi trec pragul, unii pentru prima dată. "Nu-mi vine să cred că o clădire atât de frumoasă a fost lăsată în paragină. Ce-au păzit cei de la Primărie? Nu le este rușine că au o asemenea minune și și-au bătut joc de ea?", ne-a întrebat Vasile Bobe, din Sighișoara. Renovare de șapte milioane de euro Dacă procedurile decurg conform planificării, în câteva luni, Cazinoul ar putea intra în lucrări ample de renovare. Ministerul Turismului are la dispoziție șapte milioane de euro pentru a-l consolida și reabilita. La sfârșitul lunii martie de-abia a fost demarată procedura de licitație pentru lucrările de reabilitare. Vor fi întocmite faze de proiectare PT+DTAC+DE și execuție lucrări aferente obiectivului de investiție "Consolidare și restaurare Cazino Constanța". Valoarea estimată a lucrărilor depășește 24.500.000 de lei, fără TVA, pe o durată de aproximativ doi ani.