RUŞINEA Constanţei GALERIE FOTO

8

oh da

domnu primar saracu este atacat degeaba, aici zic eu/ pai cand sa mai faca saracu trotoare cand a transformat mamai in "trotuar". pe un ton "mai serios" acum sa fim un pic realisti. noi, constantenii, am sprijinit 12 ani un neo nazist.sociopat.pedofil. As vrea sa imi cer scuze tuturor evreilor din constanta implicit din romania, pentru prostia pe care mi-am etalat-o votand in mandatu 1+2 cu acest gandac. pleca capul in fata tuturor cei care au avut de suferit din cauza nazismului, si din cauza mea si a celor ca mine,care au votat o asemenea lepra. Cu mana pe inima va spun cait ca nu voi mai face aceiasi prostie