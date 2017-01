RUŞINE. Cum arată CONSTANŢA de SĂRBĂTORI comparativ cu marile oraşe ale României

4

Smiorcaiala

Daca ati sti cat de cacat o ducem noi cei din Mangalia indiferent ca sunt sarbatori sau nu, cata saracie ,tristete si disperare este,nu v-ati mai plange atata voi cei din Constanta. Cartierul ala al vostru cu hoti e cam ca tot orasul nostru.Nu am vazut pe strazi decat oameni care mimeaza zambete,nu am mai vazut oameni veseli cu adevarat, decat daca au buba la cap sau sunt beti,asa ca voi , in Constanta,sunteti sus si nu prea va dati seama.