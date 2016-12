Rotary Cetatea Tomis împodobeşte bradul pentru copiii dezavantajaţi

Rotary Cetatea Tomis împodobește bradul pentru copiii dezavantajați

Ca in fiecare an in perioada Craciunului, clubul Rotary Cetatea Tomis isi indreapta resursele, atentia si gandurile bune catre copii care se afla in situatii dezavantajoase. Clubul are deja o traditie in a sustine in fiecare an doua centre de copii – Centrul de zi Agigea si Centrul de copii Traian.Astfel, pe 12 Decembrie la ora 16.00, clubul Rotary Cetatea Tomis va face o vizita la Centrul de copii Traian unde va impodobi bradul de Craciun impreuna cu cei 48 de copii aflati in grija si educatia unor oameni dedicati. Clubul ofera dulciuri, imbracaminte, jucarii, si mai ales un cadou de care se vor bucura o perioada indelungata – televizoare, dvd playere si DVD-uri cu desene animate, cate un set pentru fiecare dintre cele 3 sectii din cadrul acestui centru. Intalnirea cu acesti copii din centrul Traian a fost o experienta impresionanta pentru membrii clubului Rotary Cetatea Tomis, astfel ca acestia astepta cu mare drag sa ii revada si sa le aduca din nou cate o mica bucurie.Luna cadourilor aduce și în acest an zâmbetul pe chipurile copiilor din Centrul de Zi Agigea, rotarienii Cetatii Tomis organizeaza vineri, 13 decembrie 2013, începând cu ora 12.30 pe scena City Park Mall, un eveniment muzical - artistic în care actorii principali vor fi chiar beneficiarii cadourilor lui Moș Crăciun și anume micuții din Centrul de Zi Agigea.Cele doua actiuni ale clubului Rotary Cetatea Tomis s-au realizat cu sprijinul City Park Mall, a primarului Cristian Cârjaliu și Consiliului Local Agigea.