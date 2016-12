Rompetrol sprijină cultura. Violonist kazah, premiul trei la Concursul "George Enescu"

Ştire online publicată Miercuri, 21 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Violonistul kazah Erzhan Kulibaev a obținut premiul al treilea în cadrul Concursului Internațional „George Enescu“, după concertul final în care a interpretat Ceaikovski - Concerto op. 35 în Re Major pe scena Ateneului Român.Violonistul Erzhan Kulibaev are 29 de ani și și-a finalizat studiile la Madrid și Salzburg, susținând concerte și recitaluri ca solist al Filarmonicii de Cameră Poloneze, Orchestrei Filarmonice Poznan, interpretând pe scena Teatrului Mariinski sub bagheta lui Valeri Gergiev sau pe scena Carnegie Hall. Este laureat al Concursului Internațional Paul Hindemith (premiul I) și al Concursului Henryk Wieniawski (locul al 5-lea).KMG International continuă să fie partenerul principal al Concursului Internațional „George Enescu”, care se desfășoară, în perioada 3 - 25 septembrie, la București. Parteneriatul semnat în 2010 cu organizatorii Festivalului și Concursului este un angajament de a cataliza valori sociale importante și de a reprezenta România și Kazahstan cu impact și consistență, atât la nivel național, cât și internațional, dar și de a sprijini din punct de vedere financiar tinerele talente pe parcursul dezvoltării lor artistice, prin încurajarea schimburilor culturale și prin aducerea unor muzicieni kazahi pe scenele din România - Zhibek Mussurgaliyeva, Arman Mourzagaliyev, Amir Tebenikhin (câștigătorul premiului I al Concursului „George Enescu” în 2009, secțiunea pian).„Cultura este un indicator al creșterii și evoluției unei națiuni, acesta fiind motivul pentru care sprijinim diferite forme de artă și facilităm accesul publicului la evenimente culturale de calitate. Datorită acționariatului nostru kazah și având în vedere că România este principala piață pentru operațiunile noastre, suntem angajați și sprijinim schimburile culturale între cele două țări, promovând tinerele talente și rezultatele lor extraordinare”, a declarat Azamat Zhangulov, senior vicepreședinte al KMG International.Printre activitățile susținute de Rompetrol în cadrul ediției de anul acesta a competiției se află gala de deschidere a concursului, care a avut loc pe 3 septembrie, la Ateneul Român. Concertul de gală a fost susținut de laureați ai unor ediții anterioare a concursului - Anna Tifu (vioară), Valentin Răduțiu (violoncel) și Mihai Ritivoiu (pian), alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu.Concursul „George Enescu” se desfășoară la fiecare doi ani, alternativ cu Festivalul „George Enescu”, iar în cadrul ediției de anul acesta, 196 de tineri artiști concurează în cadrul a patru secțiuni (vioară, violoncel, pian și compoziție). În plus, sunt organizate recitaluri susținute de muzicieni consacrați, precum pianistul spaniol Josu de Solaun (laureat al ediției din 2014 a concursului) sau violoncelistul lituanian David Geringas (membru al juriului în ediția din acest an).