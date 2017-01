Românii vor primi asistenţa consulară a altor state UE în ţările unde România nu are consulate

Românii vor primi asistența consulară a altor state UE în țările unde România nu are consulate

22 August 2008

Cetățenii români vor beneficia de protecția consulară a altor state membre UE pentru asistență în caz de deces, de accident, arest, detenție sau pentru repatriere, dacă pe teritoriul statului în care se află nu există reprezentanțe diplomatice ale României, a decis Guvernul – anunță NewsIn. Hotărârea aprobată de Guvern prevede acordarea asistenței consulare cetățenilor statelor membre UE, inclusiv cetățenilor români, prin intermediul reprezentanțelor altor state membre ale UE, în statele terțe în care nu există misiuni diplomatice sau oficii consulare proprii. Astfel, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene beneficiază de protecția consulară a României, așa cum se exercită aceasta asupra cetățenilor români, în cazul în care pe teritoriul statului terț unde se află nu există nicio misiune diplomatică sau un oficiu consular. De același tratament vor beneficia și cetățenii români, din partea statelor membre UE, în state terțe în care România nu are reprezentanță diplomatică. Protecție consulară în cazuri speciale Actul normativ aplică prevederile Tratatului privind instituirea Comunității Europene. Potrivit acestora, în situația în care un cetățean se află într-un stat terț în care statul membru nu are misiune diplomatică sau oficiu consular, are dreptul la protecție diplomatică și consulară din partea autorităților oricărui stat membru reprezentat în acel stat. Protecția consulară cuprinde asistență de deces, asistență în caz de accident sau de boli grave, în caz de arest sau detenție, asistență acordată victimelor unor acte de violență, precum și sprijinirea și repatrierea cetățenilor aflați în dificultate.