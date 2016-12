Românii se întorc la muncă. Vezi ce zile libere vom avea în 2012

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru mulți dintre români, ziua de marți marchează revenirea la lucru, după vacanța de Revelion. Având în față un an întreg de muncă, ei se pot consola însă cu gândul că vor avea mai multe zile libere decât anul trecut.Stațiunile montane unde zeci de mii de români s-au înghesuit pentru a-și petrece Revelionul au început deja să se golească. Mulți au revenit la muncă începând de marți, iar alții, mai norocoși, vor relua lucrul abia de miercuri.Aflați înaintea unui an întreg de muncă, ne putem consola însă cu gândul că 2012 vine cu mai multe zile libere decât anii precedenți. Asta pentru că în acest an șapte dintre cele 11 zile libere legale sunt în timpul săptămânii. Una dintre ele s-a dus deja, cea de 2 ianuarie, așa că ne mai rămân a doua zi de Paște, 1 Mai, Sfânta Maria, a doua zi de Rusalii și primele două zile ale Crăciunului. De asemenea, se așteaptă discutarea propunerii privind introducerea a încă două zile libere legale în Codul Muncii: cea de 24 ianuarie și cea de Sfântul Andrei (30 noiembrie). Această propunere se află încă în dezbatere în Parlament.