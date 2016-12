Românii de-abia reuşesc cu greu să îşi acopere cheltuielile zilnice

Românii de-abia reușesc cu greu să își acopere cheltuielile zilnice

Mai mult de jumătate dintre români reușesc cu greu să își acopere cheltuielile obișnuite, peste 70% considerând că starea generală a economiei a cunoscut un regres în ultimul an. Acest lucru reiese dintr-un studiu realizat de compania GfK. „După o vară în care încrederea românilor dădea semne de revenire, primele luni de toamnă au adus scăderea indicelui de încredere a populației. Nivelul acestui indice în luna octombrie este în linie totuși cu media ultimului an. Dacă în octombrie 2010 aproape trei sferturi dintre români considerau că situația financiară a familiei lor este mai rea decât cu 12 luni în urmă, în octombrie anul acesta sunt vizibile îmbunătățirile - numai 6 din 10 dintre cei chestionați manifestă același sentiment negativ”, precizează realizatorii cercetării. Analiza arată că 56% dintre români spun că reușesc cu greu să își acopere cheltuielile obișnuite, în vreme ce 24% susțin că sunt datori. Situația arată aproape identic cu luna octombrie 2010, iar variațiile lunare din ultimul an sunt nesemnificative. În ceea ce privește inflația, declarațiile rămân pesimiste. Peste trei sferturi dintre români estimează o creștere a prețurilor în 2012. Pe de altă parte, mai puțin de un român din zece speră la o scădere a prețurilor în următoarea perioadă. De asemenea, 77% dintre cei chestionați afirmă că starea generală a economiei a cunoscut un regres în ultimele 12 luni.