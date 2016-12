Românii au cel mai mic salariu din Europa - 158 de euro

România este țara cu salariile cele mai mici din întreaga Uniune Europeană și acest lucru, deși avantajează companiile, prin mâna de lucru ieftină, complică viețile a milioane de persoane, care supraviețuiesc cu câteva sute de euro pe lună, se arată duminică într-o corespondență EFE de la București.Potrivit statisticilor europene, 22,2 % din populația României se află sub limita sărăciei, în vreme ce alte trei milioane de români au venituri lunare sub 400 de lei, adică aproximativ 100 de euro, remarcă EFE. De asemenea, în analiza menționată se mai arată că România are o economie de piață liberă și feroce, care a provocat sentimentele de nostalgie ale multora față de vremurile comuniste.Circa 60% din populația României susține că se trăia mai bine în comunism, din punct de vedere economic, se mai relatează în corespondența EFE, potrivit sondajului Institutului pentru investigarea crimelor comunismului și istoria exilului românesc realizat în mai 2011. Este nostalgia pentru un trecut în care toți erau săraci, deși statul furniza cel puțin serviciile de bază, notează agenția spaniolă de presă, amintind că, în România, salariul minim este cel mai scăzut din UE - aproximativ 158 de euro - și aproape la același nivel precum cel din statul vecin Bulgaria.Eurostat arăta, potrivit unui studiu din 2011, că două treimi din populația României sunt angajați cu activități la care nu se cere o calificare specifică. Angajații calificați din România sunt în proporție de 23,1 %, în vreme ce media europeană se situează la nivelul de 39,1 %, iar în Germania și Franța sunt în frunte, cu procente de 44 %, respectiv 43 % din populația aptă de muncă.