Românii au anticipat smartphone-ul încă din anii '50 (Video)

Ştire online publicată Joi, 26 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Romanii au prevazut aparitia instrumentelor electronice pe care le folosim azi. Un film de anticipatie realizat in anii '50 la Studioul Cinematografic Bucuresti descrie, practic, smartphone-ul.Progresul tehnologic este obiectivul principal al constructorilor de masini. In anii 2000, automobilul va fi nu doar un mijloc de transport, ci o masina computationala personala. Aceste fraze erau rostite in urma cu 60 de ani.Sursa: dailybusiness.ro