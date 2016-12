Românii ar renunţa la job pentru a lucra de acasă

Românii ar renunța la job pentru a lucra de acasă

Aproape 60 la sută din români ar vrea să renunțe la un angajator full time și să se întrețină strict din proiecte de freelancing, lucrând de acasă, potrivit unui studiu realizat la finalul lunii octombrie de platforma de recrutare BestJobs.ro.Astfel, 57% dintre participanții la studiu s-au declarat foarte interesați să facă pasul de la un job la birou la unul de acasă, în timp ce alți 27% lucrează deja la proiecte de freelancing care le aduc bani în plus, pe lângă un job full time. De asemenea, 14% au reușit chiar să renunțe definitiv la un loc de muncă full time, câștigând din proiecte suficient încât să se întrețină.Interesant este procentul celor care nu sunt atrași sub nicio formă de astfel de metode de a-și câștiga existența, acesta fiind de doar 2% dintre respondenți.Din studiu reiese că și în România există numeroase firme care acceptă colaborarea de la distanță, în contextul în care 73% dintre cei care lucrează deja ca freelanceri în diverse arii de activitate colaborează tot cu anumite companii din România. În schimb, pentru afaceri din străinătate prestează muncă plătită de acasă numai 27% dintre respondenți.Totodată, 40% dintre cei care lucrează ca freelanceri dedică proiectelor suplimentare maximum două ore pe săptămână, în timp ce alți 35% lucrează câteva ore în decursul celor șapte zile. În același timp, 5% dintre freelanceri lucrează doar în week-end, iar 20% susțin că, uneori, proiectele le ocupă mai mult timp decât jobul full time.Cei mai favorizati la capitolul acesta sunt persoanele care activeaza in zone precum jurnalism, graphic design, marketing, dar si IT sau servicii legate de sectorul financiar.