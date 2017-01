România, sub primul cod galben de caniculă din 2010

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Temperaturi de peste 36 de grade, zăpușeală, soare arzător - așa arată prognoza meteorologilor pentru acest sfârșit de săptămână. De altfel, pentru prima dată în acest an, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis un cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă de sâmbătă, 12 iunie, ora 12,00, până duminică, 13 iunie, la ora 18.00 și vizează întreaga țară. În intervalul menționat, au mai precizat meteorologii, vremea va fi extrem de călduroasă, cani-culară în cursul după-amiezilor, iar indicele de temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în toate regiunile. Pe litoral, în aceste două zile, mercurul din termometre va arăta temperaturi de peste 32 de grade Celsius. Ceva mai cald va fi în zona de sud a țării, unde vor fi înregistrate temperaturi și de 37 - 38 de grade. Norul de praf saharian, responsabil de temperaturile caniculare Temperaturile caniculare sunt puse și pe seama valului de nisip saharian care străbate, zilele acestea, țara noastră, la altitudini de 3.000 - 5.000 de metri. Fizicianul Doina Nicolae, de la Institutul Național pentru Optoelectronică, susține că acest fenomen nu este o noutate în țara noastră, el având loc în fiecare vară. Noutatea este concentrația acestui nor de praf. „În fiecare vară am avut praf saharian pe teritoriul țării noastre, adus de curenți, dar mai mult sub formă de urme, ajungea la noi destul de disipat. De data aceasta este mai dens, mai concentrat”, a declarat fizicianul pentru presa centrală. Mai mult, specialistul a adăugat că, de obicei, norul trecea pe deasupra țării noastre în lunile iulie sau august. Efectele acestui fenomen sunt creșterea temperaturilor, zăpu-șeală, aer greu respirabil și radiații intense. De altfel, soarele este mai periculos pentru piele în aceste zile, tocmai din cauza par-ticulelor de nisip din atmosferă. Norul de praf poate fi văzut și din satelit, fiind evidențiat pe imaginile prezentate pe pagina web a Organizației Europene pentru Explorarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) prin culoarea roz. Norul va străbate Europa, îndreptându-se spre Asia. Se pare că a fost stârnit de furtunile de nisip din Sahara. După trecerea norului de praf, vremea se va răci și este posibil chiar să plouă. Canicula, an cu an În anul 2009, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, la 16 iulie, o atenționare Cod Galben de caniculă pentru București și zonele de câmpie din vestul țarii. În aceste zone, tem-peratura aerului a depășit pragul de 35 de grade al caniculei, în Câmpia de Vest, Câmpia Română, sudul și estul Moldovei și vestul Dobrogei. O nouă avertizare din partea ANM a fost transmisă la 22 iulie, tot de Cod Galben pentru caniculă, pentru intervalul 23 iulie - 25 iulie. Atenționarea a vizat toate zonele României, mai puțin partea de centru și nord. În intervalul menționat, vremea a fost caniculară, iar indicele temperatura-umezeală (ITU) a depășit pragul critic de 80 în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime au depășit 38 de grade în Câmpia Română. Măsurile luate de autorități pentru protecția populației în fața pericolului reprezentat de caniculă nu au întârziat să apară. De exemplu, la 16 iulie, Ministerul Sănătății a revizuit Planul Național pentru caniculă și a activat Comitetele de coordonare a intervenției rapide în cazul declanșării perioadelor de caniculă, de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică și al serviciilor de ambulanță. 23 iunie, primul cod galben de caniculă din 2008 România a fost afectată de caniculă și în vara anului 2008. ANM a emis la 23 iunie, pentru prima dată în acel an, o atenționare cod galben pentru caniculă și disconfort termic în șase județe din sudul țării, valabilă până la 24 iunie. A urmat apoi o nouă atenționare meteo Cod Galben pe 8 iulie pentru Oltenia, Muntenia,, vestul Dobrogei și sudul Moldovei. În ziua de 5 august, ANM a emis o avertizare de cod galben pentru jumătatea sudică a Olteniei, sudul și estul Munteniei, vestul Dobrogei și sudul Moldovei, pentru vreme ca-niculară. Temperaturile maxime au atins și depășit 35 de grade C, iar indicele temperatură - umezeală s-a situat peste pragul critic de 80. În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Ilfov și în Municipiul București, valorile termice maxime au fost de 37 - 38 de grade C. Codul Galben a fost reluat la 14 august, pentru Câmpia de Vest și cea mai mare parte a Câmpiei Române, unde valorile termice maxime au fost de 37 - 38 de grade. La 23 august, ANM a emis vineri o avertizare Cod Galben de caniculă, pentru județele Timiș, Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Ilfov și în Municipiul București, unde temperaturile maxime s-au situat în jurul valorii de 37 de grade. În intervalul 5-17 august, când au fost emise două Coduri Galbene de caniculă, nu s-au înregistrat decese din cauza temperaturilor aerului, însă în zonele afectate, 904 de persoane au căzut în stradă, din care 493 în Capitală. Solicitările la Serviciile de Ambulanță Județene au fost în număr de 25.611, dintre care 6.167 de solicitări la Serviciul de Ambulanță București. Temperaturi record în vara lui 2007 Una dintre cele mai fierbinți veri din România a fost cea din anul 2007. În această perioadă au fost emise inclusiv avertizări de Cod Portocaliu și Cod Roșu pentru caniculă. Astfel, la 24 iulie, Administrația Națională de Meteorologie a avertizat cu Cod Roșu două județe - Giurgiu și Ilfov - și municipiul București, avertizarea fiind valabilă pentru toată suprafața. Alte trei județe - Dolj, Olt și Teleorman - au fost atenționate cu Cod Roșu numai pentru partea de sud. Ministerul Internelor a dispus măsuri speciale pentru zonele avertizate cu cod roșu. Angajații Jandarmeriei au fost puși la dispoziția autorităților locale pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate, iar reprezentanții Departamentelor de Ordine și Siguranță Publică au luat măsuri pentru protejarea populației. Mai multe examene pentru admiterea la facultăți au fost decalate, urmând să înceapă de la 7 sau 8 dimineața ori după-amiaza. În București, autoritățile au cerut sprijinul Armatei, câteva corturi militare climatizate fiind amplasate în zonele cu trafic pietonal intens. Codul roșu se instituie dacă în anumite zone se înregistrează două zile consecutiv 40 grade Celsius. Potrivit meteorologului de serviciu, Dumitru Baltă, Codul Roșu a fost instituit din cauza faptului că în aceste zone au fost înregistrate temperaturi de peste 40 de grade trei zile consecutiv, în unele zone din Lunca Dunării putându-se înregistra, izolat, temperaturi de până la 43 de grade. La 16 iulie, ANM a emis o avertizare cu Cod Portocaliu pentru județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, anticipând că în zilele de 19 și 20 iulie, temperatura aerului urma să urce până la valori de 39-40 de grade Celsius. Patru zile mai târziu, la 20 iulie, avertizarea cu cod portocaliu a fost extinsă și pentru zonele joase din alte 13 județe, unde au fost anticipate tem-peraturi de 39-40 grade Celsius. Având în vedere seceta pre-lungită venită odată cu temperaturile caniculare, președintele Traian Băsescu a atenționat, la 19 iulie, guvernul cu privire la efectele secetei, în special pentru mediul rural, solicitând Executivului ca, pe lângă măsurile în domeniul agricol, să aibă în vedere în mod deosebit asigurarea, din timp, a surselor de alimentare cu apă a școlilor în perspectiva începerii noului an de învățământ. În urma arșiței din 2007 s-au înregistrat mai multe victime omenești. La 24 iulie, Ministrul Sănătății de la acea dată, Eugen Nicolăescu, a anunțat că temperaturile ridicate au provocat decesul a 12 persoane numai în ziua de 23 iulie, multe dintre victime fiind persoane în vârstă. Maximă termică record pentru România În ziua de 24 iulie 2007, maxima termică absolută înregistrată în luna iulie a fost depășită la Calafat, unde s-au înregistrat 44,2 de grade Celsius și la Moldova Nouă, unde au fost 44 de grade Celsius. Până în ziua de 24 iulie 2007, cea mai ridicată temperatură a lunii iulie, de 43,5 de grade Celsius, fusese înregistrată la Giurgiu, la 5 iulie 2000. Recordul absolut în România este de 44,5 de grade Celsius, temperatură înregistrată la Ion Sion, județul Brăila, în ziua de 10 august 1951. În afară de recordurile de la Calafat și Moldova Nouă, Codul Roșu pentru caniculă a în-semnat temperaturi de 43 de grade Celsius, la stațiile meteorologice din Turnu Măgurele și Băilești, și 42 de grade Celsius la Băile Herculane, Drobeta-Turnu-Severin, Bechet, Caracal, Roșiorii de Vede, Alexandria și Zimnicea. Tendințe meteo în lume: anul 2010, cel mai călduros din ultimul secol La 3 iunie 2010, Comisarul european pentru schimbări cli-matice, Connie Hedegaard, a confirmat previziunile oamenilor de știință, conform cărora anul 2010 va fi cel mai călduros an din ultimii 130 de ani. „Nu mă ocup cu previziuni, dar pot să confirm ceea ce spun oamenii de știință. Deja, martie și aprilie au fost cele mai calde luni din ultimii ani, la nivel global. Oamenii de știință confirmă că anul 2010 va fi cel mai călduros an din istorie. În acest caz, problema eficienței energetice trebuie să fie în vârful dezvoltării economice”, a afirmat Hedegaard, după întâlnirea comună pe care a avut-o cu ministrul Mediului și Pădurilor, Laszlo Borbely. Potrivit oficialului european, țările din Uniune, și nu numai, trebuie să ajungă la un acord global privind clima. În opinia lui Connie Hedegaard, până și cei mai sceptici ar trebui să vadă faptul că lucrurile sunt grave în privința mediului. Prognozele alarmante, care privesc și România, au la bază modele diferite de evaluare a evoluției climei globale. Dacă între 1961 și 1990 se înregistra câte un val de căldură o dată la trei - cinci ani, între 2021 și 2050 ne vom confrunta cu câte un val de arșiță anual, iar între 2071 și 2100, chiar cu trei până la cinci. Cel mai grav afectat va fi sudul Europei, unde, conform studiului citat, mările oferă o înaltă umiditate a aerului. Cele mai afectate regiuni sunt acolo unde densitatea populației este foarte ridicată: Viena, București, Roma, Napoli, Sevilla și Marsilia. (Agerpes)