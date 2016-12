România, pe ultimul loc cu cele mai puţine zile libere

România, pe ultimul loc cu cele mai puține zile libere

Țara noastră se află printre statele europene cu cele mai puține sărbători declarate libere prin lege. Practic, românii au numai nouă zile libere legale, în timp ce angajații spanioli și greci au printre cele mai multe zile libere, 14, respectiv 12. Conform unui studiu recent, realizat de Worldwide Benefit and Employment, România se situează pe ultimul loc, în rândul țărilor de la nivelul Europei Centrale și de Est. Codul Muncii prevede 12 zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor publice sau religioase, respectiv câte două zile pentru Anul Nou, Paște, Rusalii și Crăciun, și câte o zi pentru Ziua Internațională a Muncii, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. În 2014, din cele 12 zile, doar nouă sunt în timpul săptămânii.În Europa Centrală și de Est, guvernul turc acordă cel mai mare număr de sărbători publice (15), urmat de Rusia (14) și Slovacia (13). Cehia și Lituania au câte 12 sărbători legale, urmate de Croația (11), Polonia și Ucraina (10) și de Serbia și România, fiecare cu câte 9. La nivelul întregului continent, Finlanda ocupă primul loc din Europa, cu 15 zile libere, iar Marea Britanie, Olanda și Ungaria sunt pe ultimul loc, cu 8 zile libere. Austria are 12 zile de săr-bătoare libere, în timp ce Suedia, Italia, Franța și Danemarca oferă angajaților 11 zile libere publice. Belgia, Luxemburg, Norvegia și Portugalia sunt pe același nivel, cu 10 sărbători legale. Germania are în mod normal 9 sărbători legale, dar sunt variații între lan-duri, astfel încât unii angajați pot primi până la 13 zile. De remarcat, Norvegia și Suedia nu consideră Ajunul Crăciunului și Revelionul sărbători legale, cu toate că acestea sunt tratate ca atare de către angajatori.