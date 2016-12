România în pericol. Cum creştem natalitatea?

1

Natalitate

Doamnelor preocupate de nivelul demografic, ia incercati sa repartizati oricarei familii tinere cate un apartament ANL. In continuare, in urmatorii cinci ani reduceti valoarea de cumparare al apartamentului la jumatate de fiecare eveniment in care se naste un copil in acea familie. Asigurati salariu minim pe economie mamelor care stau trei ani sa creasca copiii. Faceti ca scoala OBLIGATORIE sa fie GRATIS ( carti noi si rechizite ) Asigurati locuri de munca OBLIGATORIU pentru tinerii care au implinit 21 de ani. Realizati un sistem de pensii VOLUNTAR ( platesc personal catre fondul ales ) nu sa bage mana in buzunar statul si banii jecmaniti sa ajunga la un fond particular care continu da semne ca intra in faliment.