Rochiile de seară printre cele mai vândute articole online

Ştire online publicată Vineri, 21 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Piața online din România a crescut în anul 2016 cu 30%, iar piața de fashion online a înregistrat una dintre cele mai mari în eCommerce, de aproximativ 50%. Cum se crează un magazin online și cum se gestionează, cum se menține relația cu clienții? Acestea sunt câteva din întrebările pe care le au mulți oameni și care pot găsi răspunsurile în interviul de mai jos cu Andreea Ștefănescu, managerul magazinului, unul din cele mai importante magazine online de fashion din România.Eu sunt pasionată de modă și m-am hotărât în anul 2011 să încep un bussines în acest domeniu. Așa că am deschis un magazin deși ținute casual într-un centru comercial din Constanța, în care am început să comericializez brandul de fashion BBY. Magazinul a devenit în scurt timp un punct de referință pentru pasionatele de modă, așa că m-am extins, ajungând în prezent la 3 magazine în Constanța, în care, pe lângă brandul BBY, clientele pot găsi și brand-ul MEXTON. Având multe cliente din țară, care în timpul vacanței la mare includeau și o sesiune de shoping la magazinele noastre, anul trecut am deschis și magazinul online.Magazinul a fost creat de o firmă de web-design din Constanța, cu care încă colaborez pentru gestionarea magazinului și pentru campaniile de marketing pe Google și Facebook. Având în vedere că aveam deja magazinele fizice, nu am niciodata probleme cu stocurile de marfă, iar dezvoltarea pe online a venit natural, aveam deja o bază de cliente din toată țara care au fost încântate de deschiderea magazinului online. Așa că lucrurile au crescut de la sine, foarte rapid, într-un singur an am ajuns la aproape 40.000 de followers pe pagina noastră. Trebuie să recunosc că ne-a ajutat mult și faptul că brandurile cu care colaborăm își asociază imaginea cu vedete cunoscute în România, de exemplu, în acest an, imaginea Mexton este Cristina ICH, cunoscută și ca “Regina Instagramului”, iar la BBY, frumoasa coprezentatoare de la matinalul “Neața cu Răzvan și Dani”, Flavia Brigitta Mihasan.Am remarcat că avem multe cliente din străinătate, chiar dacă nu ne-am promovat deloc peste hotare, așa că pe viitor aș face și o variantă în limba engleză a site-ului, pentru a crește vânzările în străinătate.De asemenea, recent, am deschis și un magazin de îmbrăcăminte de copii. Fiind mamică, am remarcat că piața din Constanța nu este foarte ofertantă cu îmbrăcăminte de calitate pentru copii, iar pentru copiii mei, de multe ori, cumpăram lucruri din străinătate. Așa că am deschis un magazin în complexul comercial Tom din Constanța, magazin care acum este și online și în care este comercializat brandul, cel mai la modă brand de modă pentru copii din Europa în acest moment.