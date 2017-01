Risipă pe banii constănţenilor! Au "uitat" să stingă becurile pe strada Justiţiei

Risipă pe banii constănțenilor! Au "uitat" să stingă becurile pe strada Justiției

În vremuri în care toată lumea vorbește despre drămuirea resurselor naturale, în care suntem obligați să avem becuri economice și să nu risipim energia, pe strada Justiției, din Constanța, becurile de pe stâlpii de iluminat public ard de aproape trei săptămâni non stop. Nu s-au mai stins de la mijlocul lunii decembrie, după cum ne-au spus locuitorii cartierului, și nici ieri, la ora prânzului, când am ajuns noi în zonă, nu erau stinse, chiar dacă afară era soare și frumos.Se pare că nimeni nu știe de ce autoritățile simt nevoia să țină luminile stradale aprinse și pe timpul zilei. Zona nu este una rezidențială, cu toate acestea, acolo locuiesc câteva sute de familii care se simt uitate de lume. Nici Primăria Constanța, nici cei de la Enel și mai ales cei de la Luxten nu știu de ce becurile nu sunt stinse ziua. Însă cu toții au promis că vor lua măsuri ca risipa să fie stopată.„Suntem o mână de locuitori revoltați de această indiferență cu care sunt aruncați bani pe care altfel i-am putea folosi pentru altceva. Se fac trei săptămâni de când iluminatul public este aprins permanent pe strada Justiției și pe aleile perpendiculare pe aceasta. Noaptea este foarte bine că avem lumină, dar ziua chiar nu este necesar să ardă toate becurile. Am tot încercat să sesizez primăria despre această situație, am sunat și mi s-a spus că vor anunța Serviciul de Iluminat Public, am fost la sediul primăriei, dar am fost dat afară pentru că m-am revoltat și am ridicat vocea, pentru că nimeni nu părea interesat de problema mea. Ăsta se numește jaf”, ne-a povestit un locuitor de pe strada Justiției.Bărbatul spune că el a vrut să facă un gest frumos, să anunțe situația, pentru că nu i se pare normală această risipă, dar nimeni nu a ținut cont de sesizarea sa.Ieri, am ajuns și noi în zonă și am găsit și alți oameni furioși că autoritățile sunt nepăsătoare cu banul public și lasă să se consume inutil atât de multă energie publică.„Cine plătește această pagubă, pentru că sunt bani duși pe apa sâmbetei? De unde se plătește curentul? De la mine, de la vecinul, de la tine, de la noi, toți constănțenii, doar pentru că anume cineva, care este plătit să facă asta, a uitat să apese un buton și să stingă luminile. Nu este corect ce se întâmplă. Și nimeni nu ne aude!”, ne-a spus un alt constănțean din zonă.Am dorit să aflăm motivul pentru care becurile stradale ard permanent pe strada Justiției și am sunat la primărie, la Enel și la SC Luxten Lighting Company SA, firma care se ocupă de iluminatul public. Niciuna din aceste instituții nu a știut să ne dea un răspuns, dar toți re-prezentanții cu care am vorbit au promis că vor verifica și vor lua măsuri, adică vor stinge luminile.Contactat telefonic, șeful Serviciului Drumuri și Iluminat Public din cadrul Primăriei Constanța, Maria Daniela Pătruțoiu, ne-a declarat că a mai sesizat situația celor de la Enel, dar nu știa că nu s-a rezolvat problema între timp.„Voi suna din nou la Enel, am auzit de această problemă, dar voi reveni la ei cu un telefon”, a spus șeful Serviciului de Iluminat Public.Cât despre cine va suporta acest consum și dacă va fi plătit de primărie, aceasta ne-a răspuns: „Dacă este vina celor de la Enel, consumul respectiv nu trece prin noi”.În concluzie, acesta nu ar trebui să apară pe nicio factură, ci să fie suportat de Enel.Am sunat apoi și la Enel, dar de acolo ni s-a spus că nu se cunoaște problema din zonă și că tot ce înseamnă iluminat public ține de SC Luxten SA.„Noi doar alimentăm rețeaua, dar de restul se ocupă cei de la Luxten. Oricum, voi verifica totuși ce se întâmplă”, ne-a răspuns operatorul de la Telverde al Enel Distribuție Dobrogea.La Luxten nu am mai avut parte de atâta amabilitate, operatorul de serviciu transmițându-ne sec că o să se in-tervină. Întrebat de ce nu s-a intervenit de atâtea săptămâni și cum va fi suportat consumul respectiv, operatorul ne-a repetat: „O să se intervină și o să anunț și eu mai departe!”.După atâtea telefoane, ieri după-amiază, la ora 16,30, becurile erau tot aprinse. Semn că nimeni nu se grăbește să le stingă. Așteptăm să vedem când se vor lua măsuri și, mai ales, vom urmări dacă acei kilowați risipiți vor fi plătiți din banii constănțenilor.