Riscă ă rămână fără apă pentru că au datorii la RAJA / Iată lista asociaţiilor avizate pentru debranşare

Riscă ă rămână fără apă pentru că au datorii la RAJA / Iată lista asociațiilor avizate pentru debranșare

Pentru perioada 26 - 29 iunie 2012, 45 asociații de proprietari ori locatari din Năvodari și Constanța sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de aproape 209.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, precizează Irina Oprea, purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A..Iată lista asociațiilor care riscă să rămână fără apă:Constanța: A.P. 294, bl.TCIF, str. Soveja nr.62 A, președinte Elena Adam, 3.506,77 lei; A.P.746, bl.S6, Bd-ul Al.Lăpușneanu nr. 183, președinte Teodor Rădulescu, 2.532,93 lei; A.P. 126, bl. 4B, str. Viitorului nr. 4, președinte Valerica Marghiol, administrator Emilia Georgescu, 4.017,16 lei; A.P., bl. 1A, sc. A+B, str. Cișmelei nr. 17, președinte Constantin Marcu, administrator Aurelia Dumitru, 2.644,9 lei; A.P., 55, str. Nufărului nr. 4, președinte Traian Dimian, administrator Maria Caiali, 3.319,13 lei; A.P., bl. 21B, str. Nufărului nr. 2, președinte Ovidiu Dobrescu, administrator Dumitra Economu, 2.250,64 lei; A.P. 358, Bd-ul Mamaia nr. 272, președinte Costică Stici, administrator Viorica Rădulescu, 8.835,51 lei; A.P.G.M. 56F, str. Ghe. Marinescu nr. 56, președinte Carmen Giantău, 2.851,16 lei; A.P. 352, str. Ghe. Marinescu nr. 56, președinte Gheorghe Froane, administrator Ionel Chihaia, 19.998,67 lei; A.P. 472, str. Ion Ursu nr. 58 A, președinte Romeo Atitoaie, administrator Cecilia Atitoaie, 6.508,83 lei; A.P. 475, str. Vârful cu Dor nr. 26, președinte și administrator Florina Șapteli, 1.863,65 lei; A.P. 243, Al. Pelicanului nr. 31, președinte Vasile Vieru, administrator Cornelia Niculae, 4.000 lei; A.P. 696, Al. Albatros nr. 7, președinte Florin Totoi, administrator Petru Galanton, 2.114,23 lei; A.P. Albatros nr. 5, bl.D, Al. Albatros nr. 7, președinte Ion Popa, administrator Petru Galanton, 1.840,03 lei; A.P. 201, str. Soveja nr. 80, președinte Neculai Olaru, administrator Viorica Balaban, 12.890,24 lei; A.P. 799, str. Soveja nr. 47, președinte Valentina Stroescu, administrator Andrei Covaci, 2.860,36 lei; A.P. C1, str. Egretei nr. 1, președinte Elena Lupașcu, administrator Vasilica Cristea, 3.537,98 lei.Năvodari: A.P. P4, str. Pescarului nr. 87, președinte Dumitru Nica, administrator Rodica Nica, 2.740,03 lei; A.P. P6, str. Pescărușului nr. 91, președinte Elena Mihai, 3.616,05 lei; A.P. 35 Est, sc. D, str. Nuferilor nr. 8; președinte Emilia Ion, administrator Maria Suta, 3.177,03 lei; A.P. P9, str. Pescărușului nr. 95, președinte Vasile Danci, administrator Maria Enica, 3.870,58 lei; A.P. 35 Est E, str. Delfinului nr. 8, președinte Olga Grigore, administrator Mariana Varga, 2.158,78 lei; A.P. A5, str. Albinelor nr. 14, președinte Vasile Tutui, administrator Antoaneta Neașcu, 4.140,92 lei; A.P. bl. F4, str. Frunzelor, președinte Ghiță Creangă Toma, administrator Olga Marilena Rus, 3.032,63 lei; A.P. E2C, str. Albinelor, președinte Ion Petre, administrator Gabriela Oprică, 2.621,43 lei; A.P. Materna Albinelor, președinte Viorel Stroe, administrator Gabriela Oprică, 2.195,81; A.P. 2E E2, sc. C, et.4, președinte Aurel Petre, administrator Aneta Panus, 13.264,13 lei; A.P. G1, str. Cabanei nr. 8, președinte Narcis Ciobanu, administrator Ileana Moraru, 5.525,03 lei; A.P. G2, str. Cabanei, președinte Aurica Dima, administrator Anișoara Giduita, 3.215,28 lei; A.P. G3, str. Cabanei, președinte paul-Cătălin Chircu, administrator Anișoara Giduita, 2.686,99 lei; A.P. M2A, str. Midiei nr.9, președinte Mirela Dogariu, administrator Maria Enica, 6.976,89 lei; A.P. B2 C, str. Constanței nr. 12, președinte Anișoara Damian, administrator Steluța Vasiliu, 1.583,94 lei; A.P. T2, str. Tașaul, bl. T2, președinte Adrian Ilic, administrator Viorica Simion, 2.096,99 lei; A.P. T7, str. Tașaul bl. T7, sc. B, președinte Ștefan Tudose, administrator Viorica Simion, 3.263,31 lei; A.P. T1 Str. Tașaul bl. T1A, președinte Ion Ananie, administrator Daniela Băltoi, 3.005,49; A.P. bl. M3, str. Midiei nr. 22, președinte Marin Postaliu, administrator Ana Liliana Maxim, 4.007,29 lei; A.P. bloc H7, str. Constanței, președinte Marian Stancu, administrator Tamara Băltoi, 17.035,35 lei; A.P. 50 A, str. Școlii nr. 5, președinte Mihai Sanda, administrator Tamara Băltoi, 1.549,04 lei; A.P. Midiei H6 str. Midiei, sc. A, președinte Dumitru Rotaru, administrator Ana Vasile, 1.507,21 lei; A.P. P3, sc. A, str. Pescărușului nr. 85, președinte Ioana Giurcă, administrator Angela Alexe, 1.734,24 lei; A.P. P1, sc. A, str. Pescărușului nr. 83, președinte Lăcrămioara Patru, 1.825,89 lei; A.P. P1, sc. C, str. Pescărușului nr. 83, președinte Gheorghe Matei, administrator Vasilica Simion, 1.878,11 lei; A.P. 22 C Est, str. Meduzei, președinte Dumitru Gae, administrator Maria Iancu, 1.722,37 lei; A.P. nr. 12 C, str. Rândunelelor nr. 6, președinte Dumitru Dragomir, administrator Constanța Rusu, 1.410,89 lei; A.P. „Viitorul”, str. Mării nr. 3, președinte Semiramida Lepădatu, administrator F. Mototolea, 4.938,92 lei.