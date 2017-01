Rezultatele probelor prelevate de la iaurturile „Danone“ vor sosi peste 10 zile

Acțiunea de retragere de pe piață a iaurturilor cu fructe „Danone“, suspecte că ar fi contaminate cu dioxină, continuă la Constanța, după ce, zilele trecute, au fost sechestrate mai multe astfel de produse. Guma de guar suspectată de contaminare cu dioxină a fost folosită pentru fabricarea a 700 de kilograme de iaurt, însă nu se poate estima cantitatea care a fost retrasă de pe piață până în prezent, se arată într-un comunicat al companiei Danone. Reprezentanții companiei precizează că nu sunt în posesia informației privind întreaga canti-tate de iaurt restricționată întru- cât acțiunea de blocare a fost făcută în paralel de forța de vânzări Danone și de reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Potrivit documentului menționat, la momentul în care s-a primit alerta ( n.r. - privind contaminarea gumei de guar cu dioxină), o parte din produse erau deja pe piață, fiind blocate la decizia autorităților și trimise la analize. „Toate produsele suspecte au fost identificate și izolate, atât în depozitul Danone cât și în alte depozite ale comercianților, sub controlul ANSVSA”, se mai arată în comunicatul Danone. Pe de altă parte, compania menționează că respectiva can-titate poate fi precis urmărită după data și ora de fabricație înscrise pe capac - termen de garanție 11 septembrie 2007. De asemenea, reprezentanții companiei susțin că au fabricat un singur lot de produse folosind mai multe containere de fructe dintre care doar unul are legătură cu alerta europeană privind contaminarea gumei de guar cu dioxină. Directorul general al ANSVSA, Liviu Rusu, a declarat că instituția pe care o reprezintă a retras două loturi de iaurturi, primul dintre acestea având termen de valabilitate până în data de 20 august 2007, iar al doilea până la data de 11 septembrie 2007. În altă ordine de idei, reprezentanții ANSVSA au prelevat probe din iaurturile suspecte că ar fi contaminate cu dioxină pe care le-au trimis Laboratorului Comunitar de Referință de la Budapesta, rezultatele analizelor urmând să fie cunoscute în cel mult zece zile. ANSVSA a informat, miercuri, că a dispus retragerea de pe piață a unor loturi de iaurturi cu fructe, ca urmare a unor suspiciuni privind contaminarea cu dioxină a ingredientelor folosite la fabricarea produselor.Acțiunea de retragere de pe piață a iaurturilor cu fructe „Danone“, suspecte că ar fi contaminate cu dioxină, continuă la Constanța, după ce, zilele trecute, au fost sechestrate mai multe astfel de produse. Guma de guar suspectată de contaminare cu dioxină a fost folosită pentru fabricarea a 700 de kilograme de iaurt, însă nu se poate estima cantitatea care a fost retrasă de pe piață până în prezent, se arată într-un comunicat al companiei Danone. Reprezentanții companiei precizează că nu sunt în posesia informației privind întreaga canti-tate de iaurt restricționată întru- cât acțiunea de blocare a fost făcută în paralel de forța de vânzări Danone și de reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Potrivit documentului menționat, la momentul în care s-a primit alerta ( n.r. - privind contaminarea gumei de guar cu dioxină), o parte din produse erau deja pe piață, fiind blocate la decizia autorităților și trimise la analize. „Toate produsele suspecte au fost identificate și izolate, atât în depozitul Danone cât și în alte depozite ale comercianților, sub controlul ANSVSA”, se mai arată în comunicatul Danone. Pe de altă parte, compania menționează că respectiva can-titate poate fi precis urmărită după data și ora de fabricație înscrise pe capac - termen de garanție 11 septembrie 2007. De asemenea, reprezentanții companiei susțin că au fabricat un singur lot de produse folosind mai multe containere de fructe dintre care doar unul are legătură cu alerta europeană privind contaminarea gumei de guar cu dioxină. Directorul general al ANSVSA, Liviu Rusu, a declarat că instituția pe care o reprezintă a retras două loturi de iaurturi, primul dintre acestea având termen de valabilitate până în data de 20 august 2007, iar al doilea până la data de 11 septembrie 2007. În altă ordine de idei, reprezentanții ANSVSA au prelevat probe din iaurturile suspecte că ar fi contaminate cu dioxină pe care le-au trimis Laboratorului Comunitar de Referință de la Budapesta, rezultatele analizelor urmând să fie cunoscute în cel mult zece zile. ANSVSA a informat, miercuri, că a dispus retragerea de pe piață a unor loturi de iaurturi cu fructe, ca urmare a unor suspiciuni privind contaminarea cu dioxină a ingredientelor folosite la fabricarea produselor.