Rezultate LOTO. Ce numere au fost extrase

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

LOTO, LOTO 6/49, duminică, 11 septembrie, 2016. LOTERIA ROMÂNĂ a continuat seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.La tragerile de joi, 8 septembrie, Loteria Română a acordat 10.356 câștiguri în valoare totală de 482.002,39 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de circa 3,1 milioane lei, iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 3,3 milioane de lei.La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,8 milioane de lei, iar la Noroc Plus este un report de peste 61.000 de leiLa Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 415.000 lei, iar la La Super Noroc se înregistrează un report în valoare de peste 73.000 de lei.NUMERELE EXTRASE duminică, 11 septembrie, 2016:Loto 6/49: 34 21 25 14 46 43Joker: 43 34 31 24 2 + 2Loto 5 din 40: 19 30 2 36 27 16Noroc: 1 9 6 6 5 6 4Super Noroc: 4 9 2 7 9 3Noroc Plus: 9 1 4 0 8 4