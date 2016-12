Rezervaţia marină 2 Mai - Vama Veche se va extinde şi în Bulgaria

Rezervația marină 2 Mai - Vama Veche se va extinde și în Bulgaria

În perioada 13 - 15 noiembrie 2008, a avut loc, la Varna (Bulgaria), a doua întâlnire de lucru româno-bulgară privind posibilitatea extinderii Rezervației „Acvatoriul litoral marin 2 Mai - Vama Veche” în apele litorale bulgărești din dreptul regiunii Dobrich (Bulgaria). Întâlnirea face obiectul unei activități din cadrul proiectului „Aria 2 Mai - Durankulak - Conservarea biodiversității marine și conștientizare publică”, pe care ONG Mare Nostrum l-a desfășurat în cursul acestui an, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM) și Fundația Bulgară pentru Biodiversitate (BBF). La întâlnire au participat peste 20 invitați, reprezentanți ai Mare Nostrum, INCDM și BBF. Din partea bulgară au mai participat și specialiști din partea Institutului Oceanografic din Varna, BSPB/ BirdLife din Bulgaria, Marine Club „Friend of the Sea”, profesori și elevi din școlile partenere în proiect. Scopul principal pentru care a fost înființată Rezervația marină 2 Mai – Vama Veche este cel de conservare a biodiversității marine.