Revoluţia debranşărilor de la RADET. "Sunt apartamente cu două camere care plătesc căldura 900 de lei pe lună!"

Revoluția debranșărilor de la RADET. "Sunt apartamente cu două camere care plătesc căldura 900 de lei pe lună!"

Toate aceste debranșări creează dezechilibre în sistem și cei încă racordați ajung să plătească sume uriașe, lucru care îi determină ulterior și pe ei să renunțe la RADET.„Avem din ce în ce mai multe reclamații. Din cauza debranșărilor, s-a ajuns la situații paradoxale. Sunt blocuri în care ponderea apartamentelor debranșate depășește pe cea a celor care sunt încă legate la RADET. Pe cei debranșați nu îi mai interesează încălzirea spațiilor comune, dar ei nu stau direct pe solul înghețat, ci într-un mediu prietenos, în care au unii pereți de la apartament încălziți de la vecini. În plus, există și prevederi legale care îi obligă la plata încălzirii pentru spațiile comune. S-a ajuns astfel la sume aberante. Nu este posibil ca proprietarul unui apartament de două camere să plătească 700, 800, 900 de lei pe lună la căldură. Păi, ar fi trebuit să ia foc în casă de atâta căldură”, a declarat vicepreședin-tele Uniunii Asociației de Proprietari Constanța, Vasile Hârsescu, ieri, în cadrul Conferinței Județene.Acesta spune că prevederile legale actuale impun un calcul procentual al spațiilor comune, pentru care sunt obligați să plătească și cei debranșați. Cu toate acestea, administratorii se plâng că proprietarii refuză să achite cota comună.„Nu știu cât va dura această revoluție a debranșărilor, dar nu este deloc bună, nici pentru aspectul orașului, nici pentru RADET, pentru că lor le cresc costurile și, automat, cresc și pentru noi”, a mai spus vicepreședintele UAP Constanța.Acesta consideră că una dintre soluțiile cele mai bune este distribuția pe orizontală a energiei termice, care ar rezolva atât problema facturilor la căldură, cât și cea a apei calde.„Am făcut proiecte pentru distribuția pe orizontală, cu contorizare la ușă. Fiecare abonat consumă cât are nevoie, fără să depindă de vecini. În plus, are posibilitatea să-și facă un contract individual. Astfel, vor fi dezafectate coloanele verticale din apartamente, care sunt și inestetice și toți consumatorii vor avea independență totală”, a precizat, recent, Liviu Popa.