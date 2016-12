REVOLTĂ PRINTRE MĂMICILE CONSTĂNŢENE, DUPĂ CE UN COPIL A FOST MUŞCAT DE CÂINI: "HINGHERII SUNT MITUIŢI CU 30 DE LEI, CA SĂ ELIBEREZE ANIMALELE"

9

:)

Voi aveti putin creier?! Sunt tanar si daca vreau sa ies sa ma plimb nu pot pentru ca sunt toate ghiaorlele la fiecare 10 metri. Sa vi le tineti in pat sa dormiti cu ele impaiate daca tot dati spaga la hingheri. Legati-va cu ei de gat. Traim in prezent cu o mare masa de idioti in jur.. observ ca sunteti in stare sa va futeti copii ca sa pupati cainii in cur. Duceti-va in plm la casa si va luati caini si va legati cu ei de gat, ca poate sunteti mai fericiti asa decat sa aveti copilul in siguranta. IDIOTILOR !!!