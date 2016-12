Revelion 2017. Constanţa petrece în Piaţa Ovidiu alături de Voltaj, Cargo şi Anda Adam

Revelion 2017. Constanța petrece în Piața Ovidiu alături de Voltaj, Cargo și Anda Adam

„Constanța merită muzică bună și artiști de top. Atunci când am ales trupele și artiștii cu care vom lucra, ne-am gândit să mergem pe toate genurile posibile – Rock, Pop-rock și Dance. Sunt convins că Revelionul 2017 va fi unul pentru toate gusturile. Am fost parteneri și în Revelionul de anul trecut de la Constanța la care au venit peste 10.000 oameni. De asemenea, am organizat evenimentele mari ale verii din Piața Ovidiu și succesul lor ne-a motivat să revenim cu tot ce e mai bun la început de 2017", a declarat Victor Maxim, președintele Asociației Descoperă Constanța.Petrecerea începe pe 31 decembrie, după ora 18.00, atunci când constănțenii sunt invitați la un warm-up cu DJ în Piața Ovidiu. Artiștii de calibru național urcă pe scenă după ora 22.00.Atmosfera va fi întreținută de prezentatorii Răzvan Petre (vocea matinalului de la București FM) și actorul Dan Cojocaru, precum și de cabaretul Unique condus de Mirela Pană.Constănțenii și turiștii vor avea parte de cel puțin 3 ore de muzică bună, dans și totul va culmina cu un superb foc de artificii dublat de show-ul de lasere.Petrecerea îi va ține pe amatorii de distracție în Piața Ovidiu până la ora 1.00 a zilei de 1 ianuarie.Revelionul 2017 este organizat de Asociația “Descoperă Constanța” – unul dintre cele mai puternice branduri de implicare socială de la malul mării și organizator de evenimente artistice pe litoral, precum SummerKiss Live Concerts sau Capitala Tenisului în România. Proiectul Revelion 2017 este finanțat de Primăria Constanța și are contribuția Asociației "Descoperă Constanța". Comunicarea evenimentului este asigurată de Agenția de Publicitate “CityMedia” Constanța.