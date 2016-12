REVELION 2014. Cum arată meniul de 1.700 de euro din Poiana Braşov

REVELION 2014. Cum arată meniul de 1.700 de euro din Poiana Brașov

Poiana Brașov rămâne în acest an la mare căutare pentru petrecerea Revelionului, gradul de ocupare fiind de aproape sută la sută în ciuda prețurilor piperate ale hotelierilor. Sejururile pregătite de aceștia pentru sfârșitul de an ajung până la aproape 1.700 de euro de persoană la un hotel de cinci stele, oaspeții fiind răsfățați cu delicatese, dar nici produsele tradiționale.Cei cărora buzunarul nu le permite o așa cheltuială pentru sfârșit de an pot opta pentru ”clasa economică”, 40 de euro cazare pe noapte într-o vilă din Poiană, cu mâncare de acasă.Cele mai la îndemână petreceri rămân însă cele în aer liber, în marile orașe primăriile organizând concerte în piețe în noaptea dintre ani. Iar dacă zecile de mii de români care sunt așteptați la Revelioanele în aer liber vor să petreacă până dimineața, ei se pot retrage în cluburile care au oferte speciale pentru ultima noapte a lui 2013.De departe, ”campionul” tarifelor de Revelion din Poiana Brașov este și anul acesta ”Aurelius Împăratul Romanilor”, hotelul de 5 stele al fostului fotbalist Aurel Munteanu. Aici, un sejur de 6 nopți/7 zile costă între 1.290 de euro de persoană și 1.620 de euro/persoană, în funcție de camera aleasă: 1.290 euro locul într-o dublă ”Superior Deluxe room”, 1.340 euro locul într-o ”Executive room”, 1.400 euro locul într-o cameră single ”Superior room”, 1.500 euro locul într-un apartament ”Premier suite” și 1.620 euro locul într-un apartament ”Deluxe suite”.Pentru acești bani, turiștii au parte - pe lângă accesul gratuit la dotările SPA ale hotelului, la sala de fitness și la cea de forță, precum și la internet wireless – de un veritabil răsfăț gastronomic, oferit sub forma ”serilor tematice”: franțuzească, grecească, italiană și românească, plus petrecerea de Revelion și ”Aurelius Party” din prima seară a lui 2014.La preparatele fiecărei seri au fost asortate și băuturi pentru toate gusturile, în regim de open bar, precum și programe artistice specifice, susținute de DJ-i, precum și de nume cunoscute din muzica autohtonă. Meniul din noaptea de Revelion cuprinde: gustare rece cu avocado umplut cu salată Waldorf, tartine cu icre de Manciuria, coșuleț de kiwi umplut cu spumă de somon și ouă de prepeliță, terină de foie gras în crustă de ciocolată, linguriță cu black tiger și salsa rosa, galantină de curcan îmbrăcată în jeleu de piersică, tulip de somon afumat pe pat de cartofi crocanță și spumă de brânză, pară dulce-acirșoară marinată și umplută cu brânză cu mucegai Regia Blue; gustare caldă cu medalion de butterfish, snopi de legume proaspete și sos mediteranean; platou cu pulpă de porc la tavă, piept de curcan cartofi țărănești și sos de carne; platou de sărmăluțe tradiționale cu smântână, mușchi țigănesc și ardei iute; desert cu bufet de fructe și tort ”Deliciu”; băuturi la discreție, în regim de open bar: whisky, coniac, vodcă, lichioruri, vinuri românești, bere, sucuri, apă minerală și plată și, la momentul ”La mulți ani, 2014!” – o cupă de șampanie franțuzească Roederer (400 de lei sticla) și un foc de artificii de 1.000 de euro.”Anul ăsta n-avem celebrități, dacă nu mai e Gigi Becali, nu prea mai sunt nici politicieni sau oameni de afaceri cunoscuți care să facă Revelionul la noi doar ca să se pozeze cu el!”, zâmbește directorul hotelului, Alexandru Boc, când îl întreb ce oaspeți ”de soi” are. Printre oaspeți, trece în grabă fostul ministru liberal al Justiției, Tudor Chiuariu, alături de partenera sa, care a plătit 2.680 de euro pentru o cameră dublă ”Executive room”.