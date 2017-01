Reţeaua informatică a Spitalului Judeţean, construită pe banii elveţienilor

Rețeaua informatică a Spitalului Județean, construită pe banii elvețienilor

Elvețienii ajută spitalele din România. Ieri, la Spitalul Județean a fost finalizat un proiect demarat în urmă cu 12 ani, timp în care unitatea medicală a primit echipamente IT și aparatură medicală. De asemenea, medicii constănțeni au urmat stagii de pregătire în spitalele din Friburg, Elveția. „La prima noastră vizită aici, în ianuarie 1996, am constatat că personalul îngrijea pacienții mai mult cu sufletul și mai puțin cu echipamente. Între timp, lucrurile au mai evoluat”, a declarat Gerard Chassot, coordonatorul proiectului. Elvețienii au văzut că e nevoie de multe schimbări, așa că au trimis, în mai multe rânduri, aparatură și materiale sanitare. De asemenea, grație acestui proiect, Spitalul Județean beneficiază acum de o rețea informatică pusă la punct. Elvețienii au oferit infrastructura necesară funcționării programului Hypocrat, prin care întreaga activitate din spital este monitorizată în sistem informatizat. În acest mod, este menținută legătura online cu secțiile exterioare și cu Spitalul de Boli Infecțioase. Proiect de 650.000 de dolari Proiectul de ajutorare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța face parte dintr-un program mai mare, prin care mai multe unități medicale din țările țări din Estul Europei primesc sprijin. Valoarea proiectului derulat la Constanța este de 650.000 de dolari. Gerard Chassot a menționat că informatizarea a costat 200.000 de dolari. Banii au fost alocați de Guvernul elvețian și Ansamblul Spitalelor din cantonul Friburg. În 1998, primii medici constănțeni au urmat un stagiu de pregătire timp de șase săptămâni, în spitalele elvețiene. În total, au fost 84 de săptămâni de pregătire. Una dintre asistentele constănțence a rămas acolo și lucrează și în prezent în spitalul din Friburg. În afara informatizării, tot cu echipamente donate de elvețieni au fost renovate și dotate sala de recuperare de la secția de neurochirurgie infantilă, dar și o parte a Clinicii de Cardiologie. „A fost o colaborare fructuoasă între Spitalul Județean Constanța și cel din Friburg, Elveția. Au fost schimburi de experiență, ajutoare, dotări. Marele beneficiu al acestui program a fost contactul cu medicina din Elveția. Medicii au văzut cum se poate face medicină sau cum ar trebui să se facă“, a declarat dr. Ioan Tiberiu Tofolean, managerul Spitalului Județean. Ne ajută străinii Străinii spun că sunt încântați de progresele pe care țara noastră le-a făcut în plan social, economic și politic. Problema este că întotdeauna este nevoie de ajutor. Elvețienii finanțează informatizarea spitalului, americanii renovează Clinica de Endocrinologie, ba chiar au ajutat la curățarea heliportului. Întotdeauna străinii trebuie să ne „impulsioneze“. 