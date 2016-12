Reţea nouă de alimentare cu apă, în proiectul de investiţii de la Spitalul Medgidia

Rețea nouă de alimentare cu apă, în proiectul de investiții de la Spitalul Medgidia

Unitatea spitalicească are nevoie de centrală termică și de încă un hidrofor

Spitalul Municipal Medgidia se află într-un amplu proces de modernizare, conducerea unității afirmând că intenționează să achiziționeze aparatură medicală performantă. Totodată, se are în vedere și realizarea unei noi rețele de alimentare cu apă. Asemenea tuturor unităților spitalicești din județ, reparații capitale sunt necesare și la Spitalul Municipal Medgidia. În acest sens, la începutul anului, Ministerul Sănătății a acordat 3,1 milioane de lei, sumă destinată finalizării reabilitării spălătoriei și secțiilor de Neurologie și Obstetrică-Ginecologie. Pe lângă aceste lucrări, dr. Stere Bușu, managerul spitalului, are în plan reabilitarea centralei termice și realizarea unei noi rețele de alimentare cu apă. „Intenționăm să mai facem un hidrofor și să avem un puț propriu, pentru a nu fi afectați atunci când se întrerupe alimentarea cu apă. Fie pentru că se întrerupe alimentarea cu energie electrică, fie pentru că rețeaua orașului este veche, se întâmplă frecvent să rămânem fără apă. Este vorba totuși de un spital și oprirea apei curente ne afectează activitatea”, a arătat dr. Stere Bușu. Drept pentru care, reprezentanții spitalului au realizat un studiu de fezabilitate și au făcut o solicitare Ministerului Sănătății. „Am avea nevoie, pentru centrala termică și noul hidrofor, de aproximativ 850.000 lei”, a mai precizat managerul Spitalului Medgidia. Investiții de patru milioane de lei Totodată, o altă investiție plănuită pentru anul în curs este nivelarea terenului unde s-a aflat crematoriul spitalului. „Normativele europene ne obligau să dărâmăm crematoriul, care a fost închis în urmă cu trei ani. A fost demolat, iar acum, cu sprijinul financiar primit de la Consiliul Local Medgidia și Consiliul Județean Constanța, dorim să nivelăm terenul și să sădim gazon”, ne-a declarat dr. Stere Bușu. Reprezentanții spitalului din Medgidia au mai cerut aprobarea ministerului de resort și pentru achiziționarea unor aparate medicale performante, tot prin intermediul licitațiilor. „Așteptăm, zilele acestea, verdictul Ministerului Sănătății, dacă ne acordă sau nu sumele solicitate”, a arătat managerul unității. Per total, finanțarea necesară pentru investiții se ridică la aproximativ patru milioane de lei. În altă ordine de idei, dr. Stere Bușu ne-a declarat că la Spitalul Medgidia nu sunt probleme cu medicamentele și materialele sanitare, bugetul alocat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța fiind suficient pentru achitarea salariilor și plata furnizorilor. Pentru serviciile medicale realizate în luna mai, Spitalul Medgidia a primit două milioane de lei de la bugetul asigurărilor de sănătate.