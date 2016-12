Restaurantul Le Premier, locul unde stresul dispare în armonia aromelor culinare

Restaurantul Le Premier Constanța este locul unde priveliștea Mării Negre, preparatele delicioase și vinurile de Africa de Sud așteaptă nerăbdătoare să răsfețe și cel mai pretențios client, indiferent de eveniment.Situat în locul fostului New Safari, pe strada Artistide Karatzali, la nr. 1, restaurantul este „la înălțime” la propriu, terasa de 140 de locuri fiind spațiul perfect de unde poți admira marea.Responsabil cu preparatele irezistibile este Chef Cesar Velasquez. Originar din Chile, una dintre specialitățile lui Chef Cesar este simfonia de paste cu Blue Crab, dar clienții nu se dau deoparte nici când vine vorba de pieptul de rață în crustă crocantă, burgerul de vită sau salatele colorate.Indiferent că ești adeptul fructelor de mare, al peștelui proaspăt sau a unei porții medium-rare de Black Angus, restaurantul Le Premier este locul unde poți cupla o farfurie de poveste cu un vin pe măsură, cu gust plin, un vin corpolent care te surprinde plăcut: Cupajul Simonsig, produs în Africa de Sud, încărcat de arome puternice.„Noi nu vrem să te întrebi vreodată dacă la noi mâncarea e proaspătă sau nu. Vrem ca lucrul acesta să se subînțeleagă când spui că mănânci la Le-Premier. Tocmai de aceea suntem selectivi cu furnizorii și căutăm mereu ingrediente proaspete”, spune Dragoș Ștefănescu, manager Le Premier.Lucrul acesta le este confirmat clienților de când intră în restaurant, de vitrina în care crabii dau tacticos din mustăți.„Pentru că vrem ca tabloul experienței Le Premier să fie unul complet, clienții noștri sunt întâmpinați, în fiecare seară de joi până duminică, cu muzică live, seri tematice, lansări de carte. Tot noi am introdus pe piața locală și conceptul de Brunch într-un restaurant de fine-dining, un bufet de tipul «all you can eat», un mix de breakfast & lunch, dar în care calitatea și rafinamentul celor peste 20 de preparate fac diferența. Clienții noștri sunt la un click distanță de evenimentele pe care le postăm constant pe pagina noastră de Facebook, Le Premier Constanța”, completează Oana Cuturicu, PR Manager, Le Premier.Terasa restaurantului este locul perfect și pentru micul-dejun. Poți alege unul din cele cinci sortimente de ouă, o salată vegană sau o Granola și cafea, toate pentru doar de 25 de lei.