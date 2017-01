Restaurantele, verificate la sânge, înainte de Revelion

Echipele de control ale OPC vor efectua din timp verificări la cele mai importante puncte ce vor fi asaltate de constănțeni în perioada ce urmează. OPC își propune să evite posibilele încălcări de legislație ale agenților economici. Surprinzător pentru această perioadă a anului, dar inspectorii pentru Protecția Consumatorilor Constanța nu au avut sesizări grave, care să nu poată necesita amânare pentru soluționare, după sărbători. Reprezentanții OPC nu au dat nicio amendă în perioada Crăciunului. Gheorghe Trandafir, directorul Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța relatează că, în perioada imediat următoare, vor fi supuse controlului piețele, mall-urile, restaurantele, pensiunile din Constanța. Nu există sesizări, doar că se vor organiza acțiuni de control, pentru a evita posibilele nereguli privind condițiile de igienă, de depozitare, termene de garanție ale alimentelor și ale celorlalte produse. Inspectorii OPC vor efectua verificări privind respectarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorului la serviciile oferite de revelion de diferite restaurante, în special. „Au fost cazuri multiple în care cetățenii constănțeni au avut de suferit din cauza proastelor servicii oferite de către diferiți agenți în perioada sărbătorilor de iarnă din anii anteriori”, relatează directorul. Sfârșitul de an se va încheia cu recorduri de vânzări, luna decembrie fiind perioada cea mai generoasă pentru comercianți. Din dorința de a avea un sfârșit de an liniștit, OPC îndeamnă operatorii economici să respecte drepturile consumatorilor, iar pe aceștia din urmă îi sfătuiește să aleagă cu atenție produsele și serviciile dorite. Nicio amendă de sărbători Inspectoratul Regional pentru Protecția Consumatorilor Constanța (OPC) a fost la dispoziția constănțenilor de sărbători, având programul de funcționare nemodificat. Doar că, nu au fost reclamații deosebite, nu au fost probleme care să nu poată necesita amânare. Este adevărat că la sediul OPC a existat personal de sărbători, însă doar pentru a asigura prezența pentru reclamații. „Noi am asigurat permanență prin monitorizarea reclamațiilor”, a declarat directorul OPC Constanța. Masa de Crăciun a fost motivul pentru care românii au cumpărat foarte multe produse alimentare. OPC a pus un accent deosebit pe verificarea comercializării alimentelor în această perioadă. Inspectorii OPC se așteptau la un număr mare de reclamații, atât pe sectorul serviciilor, cât și în ceea ce privește produsele nealimentare și mai ales cele alimentare. Controalele însă nu au scos la iveală cazuri de produse expirate, de preparate depozitate necorespunzător, fără etichete sau fără elemente de identificare. „Cetățenii s-au plâns de lipsa de curent care i-a afectat în ajunul Crăciunului. Noi am luat legătura cu reprezentanții Enel, care au relatat că s-au efectuat lucrări în ajun. Pe viitor sperăm că va exista o colaborare mai bună și vom avea o persoană de contact acolo unde vor apărea lu-crări”, precizează Gheorghe Trandafir. Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța vă pune la dispoziție un număr de telefon unde puteți face reclamații: 550550.