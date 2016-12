Restaurant din centrul Constanţei, închis de OPC

1

Cand mananci moca...

Restaurantul asta era laudat de o prostanaca chipurile jurnalista - DIANA Coman , in ziaul "Ziua de Cta" acum cateva zile... Copy-paste din articolul scris de idioata: "La Han Lep, o contribuție autentică adusă bucătăriei și tradiției românești. A fost una dintre cele mai bune tochituri pe care le-am mâncat vreodată: proaspătă, delicioasă. Serviciul a fost rapid, decent, iar ospătarii, amabili și zâmbitori. Așadar, merită încercat acest local, unde veți găsi preparate tradiționale care vă vor face să reveniți... Restaurantul La Han Lep funcționează pe societatea La Han-Lep SRL, înființată în 2015, cu sediul în municipiul Constanța, ce se ocupă de „restaurante”. Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului pe 5 februarie 2016, asociați în firmă sunt Liliana Cotruță și Liviu Nicolescu. Administratorul societății este Liliana Cotruță, care mai apare ca asociat în: Army Divizion SRL, Cotruta L. AF (radiată), Total Security Inter Expert SRL (sub incidența Legii nr. 85/2006 - reorganizare judiciară) și Total Security International SRL (faliment - sub incidența Legii nr. 85/2006). Liviu Nicolescu nu mai figurează în nicio altă firmă....." Ce parere aveti ?!?...