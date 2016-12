Reporturi uriaşe, la extragerea Loto de astăzi

Reporturi uriașe, la extragerea Loto de astăzi

Astăzi, 14 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super No-roc. La tragerile loto de duminică, 10 iulie, Loteria Română a acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1 milion de lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,2 milioane lei (peste 3,60 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,77 milioane lei (aproximativ 617.000 euro).În urma tragerii Joker de duminică, la catego-ria I, se înregistrează un report în valoare de 11,1 milioane lei (peste 2,47 milioane euro). La Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 343.000 lei (peste 76.000 euro).Loto 5/40 are, la categoria I, un report de 141.000 lei (peste 31.400 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 32.000 lei.