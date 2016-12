Report uriaş la 6/49 şi Joker! Câţi pot câştiga la extragerea de duminică seară

Report uriaș la 6/49 și Joker! Câți pot câștiga la extragerea de duminică seară

Ştire online publicată Duminică, 04 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 4 septembrie 2016, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 1 septembrie 2016, Loteria Română a acordat 12.325 de câștiguri în valoare totală de 527.440,73 de lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,6 milioane lei (aproximmativ 600.000 de euro).La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,2 milioane lei (peste 732.000 de euro).În urmă tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,63 milioane lei (peste 2,83 milioane euro).La Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 46.500 lei (peste 10.400 de euro).Loto 5/40 are la categoria I un report de peste 341.000 lei (peste 76.500 de euro).La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 68.000 lei (peste 15.200 de euro).