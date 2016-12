Report loto. Iată câţi bani poţi câştiga astăzi, la 6 din 49 şi Joker

Report loto. Iată câți bani poți câștiga astăzi, la 6 din 49 și Joker

Astăzi, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce duminică, 26 ianuarie, Loteria Română a acordat 21.467 de câștiguri în valoare totală de peste 1 milion lei.La jocul Loto 6 din 49 se înregistrează un report în valoare de peste 2,8 milioane lei (aproximativ 617.870 euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,4 milioane lei (aproximativ 308.935 de euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 6,4 milioane lei (peste 1.412.000 euro), în timp ce la categoria a doua reportul are o valoare de peste 393.000 lei (peste 86.700 euro). La Noroc Plus reportul înregistrat la categoria întâi este de peste 353.000 lei (aproximativ 77.895 euro).Reporturi mari sunt și la jocul 5 din 40, cu o valoare de peste 217.600 lei (peste 48.000 euro) pentru categoria întâi, în timp ce la Super Noroc, reportul categoriei întâi este de aproximativ 2.600 lei.Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Relații Publice al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021/336.89.55, e-mail pr@loto.ro.