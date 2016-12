Report la Loto 6/49 şi Joker

Report la Loto 6/49 și Joker

Duminică, 15 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce joi, 12 iunie, Loteria Română a acordat 11.244 de premii în valoare totală de 575.745 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13 milioane lei (aproape 3 milioane de euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 318.800 euro).La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 12 milioane lei (peste 2,73 milioane de euro), iar, la categoria a II-a, reportul este de 50.440 lei. La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 65.770 lei.La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 359.950 lei (aproape 82.000 euro), iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 73.960 lei (peste 16.840 euro).